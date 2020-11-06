敗選前兆？CNN爆「川普考慮再戰2024」　白宮前幕僚長：絕對會

▲穆瓦尼認為，若川普在2020美國總統大選中失利，那他「絕對」會在2024年再次參選。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在目前的美選中，拜登取得的領先優勢大於川普。CNN記者今天爆料，川普和助手們已就敗選後是否仍要參加2024年的競選做出討論。而曾任川普白宮幕僚長的駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）也認為，若川普在這次的選舉中失敗的話，民眾很有可能會在2024或2028年的選舉中再次看到他的身影。

《CNN》駐白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）6日凌晨3點也在推特上指出，有一位顧問告訴他，川普和助手們已經討論過若本屆敗選是否要在2024年「捲土重來」的話題，但目前沒證據證明川普是否會這麼做。

Trump and aides have had discussions about mounting a comeback run in 2024 should he lose reelection to Biden, an adviser tells me. No word whether he would do it. But the subject has come up, I'm told. — Jim Acosta (@Acosta) November 5, 2020



綜合外媒報導，穆瓦尼在都柏林智庫國際和歐洲事務研究所（Institute for International and European Affairs）的網路研討會中表示，川普不是個喜歡失敗的人，若他無法在本屆選舉中尋求連任，那他「絕對」會在2024年或2028年的選舉中再次參選。

這位前共和黨國會議員將川普形容為一位「精力充沛的74歲老人」並表示，即使到了2024年，川普的年紀還是比拜登現在小，因此「我絕對希望總統會繼續參政，也絕對會將他列入2024年可能參選的候選人名單」。

It begins —> "Trump will run for presidency again if he loses, says former chief of staff" https://t.co/aYa8lGtRc8 — Sahil Kapur (@sahilkapur) November 5, 2020



許多人認為，川普決定就選舉投票採取法律行動是對民主進程的威脅，不過穆瓦尼並不認同這種說法。他指出，「在一場勢均力敵的選舉中，訴訟是難以避免的一部分。有律師，有訴訟，這不應該讓任何人感到驚訝，因為這既不是承認你敗選了，也不意味著你勝選」、「每個人都在找律師，包括拜登的競選團隊」。

穆瓦尼也認為，1月20日的總統就職日或許將出現「和平過渡或權力保留」的狀況。他舉了2000年小布希（George W . bush）和戈爾（al Gore）之間的選舉為例，認為當時選舉後的情形也相當混亂，不過「我們還是設法解決了這個問題」。

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