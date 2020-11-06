敗選前兆？CNN爆「川普考慮再戰2024」　白宮前幕僚長：絕對會

▲穆瓦尼認為，若川普在2020美國總統大選中失利，那他「絕對」會在2024年再次參選。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
在目前的美選中，拜登取得的領先優勢大於川普。CNN記者今天爆料，川普和助手們已就敗選後是否仍要參加2024年的競選做出討論。而曾任川普白宮幕僚長的駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）也認為，若川普在這次的選舉中失敗的話，民眾很有可能會在2024或2028年的選舉中再次看到他的身影。
《CNN》駐白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）6日凌晨3點也在推特上指出，有一位顧問告訴他，川普和助手們已經討論過若本屆敗選是否要在2024年「捲土重來」的話題，但目前沒證據證明川普是否會這麼做。
Trump and aides have had discussions about mounting a comeback run in 2024 should he lose reelection to Biden, an adviser tells me. No word whether he would do it. But the subject has come up, I'm told.— Jim Acosta (@Acosta) November 5, 2020
綜合外媒報導，穆瓦尼在都柏林智庫國際和歐洲事務研究所（Institute for International and European Affairs）的網路研討會中表示，川普不是個喜歡失敗的人，若他無法在本屆選舉中尋求連任，那他「絕對」會在2024年或2028年的選舉中再次參選。
這位前共和黨國會議員將川普形容為一位「精力充沛的74歲老人」並表示，即使到了2024年，川普的年紀還是比拜登現在小，因此「我絕對希望總統會繼續參政，也絕對會將他列入2024年可能參選的候選人名單」。
It begins —> "Trump will run for presidency again if he loses, says former chief of staff" https://t.co/aYa8lGtRc8— Sahil Kapur (@sahilkapur) November 5, 2020
許多人認為，川普決定就選舉投票採取法律行動是對民主進程的威脅，不過穆瓦尼並不認同這種說法。他指出，「在一場勢均力敵的選舉中，訴訟是難以避免的一部分。有律師，有訴訟，這不應該讓任何人感到驚訝，因為這既不是承認你敗選了，也不意味著你勝選」、「每個人都在找律師，包括拜登的競選團隊」。
穆瓦尼也認為，1月20日的總統就職日或許將出現「和平過渡或權力保留」的狀況。他舉了2000年小布希（George W . bush）和戈爾（al Gore）之間的選舉為例，認為當時選舉後的情形也相當混亂，不過「我們還是設法解決了這個問題」。