「蝸牛郵寄選票」狀況多！聯邦法院怒討說法　郵政總局局長恐丟官

▲由於疫情的關係，今年的郵寄選票數量激增，讓USPS一時忙不過來。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

疫情爆發後，許多美國選民選擇以郵寄的方式行使投票權，這卻讓郵政總局（USPS）的工作量大增、難以確保這些郵寄選票能準時被寄達。未準時被寄達的選票中還包含了大量的搖擺州選票，讓聯邦法院心生不滿，要求USPS立即改進，否則局長「可能要為此付出代價」。

綜合路透社與CNN報導，美國聯邦法院的沙利文（Emmet Sullivan）法官上周下令，強制USPS實施措施，以解決搖擺州選票寄送過於緩慢的問題。此外，他還要求USPS每天對選舉郵件進行認證掃描，而且管理人員也必須保證，所有當地選票需在3日送到選舉中心或郵局。

豈料，最近USPS卻被爆出不遵守規定，將30萬張選票未經認證掃描就送出，而且他們還等到規定期限過了以後，才讓律師發出法律文件告訴沙利文，該機構無法在截止日前完成選票的清算，但他們將「儘速努力遵守法院的命令」。

▲聯邦法院已介入，要求USPS盡快將所有郵寄選票送達選舉中心。（圖／路透）

沙利文對此感到非常憤怒，並在4日表示，他將要求USPS局長德喬伊（Louis DeJoy）親自出庭給出說法，否則就要將他廢黜，「他們還等到法院開出的的最後期限都過了，才通知我命令無法完成」。

沙利文強調，「有些人可能要為此付出代價，因為這些人都是你的客戶，我關心的是你的客戶。」USPS的代表律師博爾森（Joseph Borson）後來告訴法官，USPS沒有進行認證掃描的原因是因為他們「需要一些時間才能讓這些信件寄到正確的人手中」。

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