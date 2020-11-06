快訊／川普連任機會渺茫！喬治亞州領先不到3500票　僅剩1％未開

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選結果至今尚未出爐，根據《福斯新聞》最新統計，截至台灣時間6日上午8時35分，總統川普在喬治亞州僅領先3486票，目前僅剩1％的選票未開出，民主黨籍參選人拜登和川普的得票率同為49.4％。只要拜登奪下該州16張選舉人票，就能以280票搶先獲得白宮門票。

川普幕僚向CNN記者阿柯斯塔（Jim Acosta）表示，在得到賓州和喬治亞州的最終計票結果出爐前，總統的連任機會非常渺茫，「數學（Math）並不站在我們這邊，我們需要上帝的旨意來改變整個方向（course）。」

拜登也在稍早的演說中表示，「我們對目前開票結果仍然感覺相當良好，待計票完成，我與參議員賀錦麗（Kamala Harris）無疑將會是贏家。」

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握美選及國際局勢