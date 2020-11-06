快訊／川普幕僚：連任機會渺茫　需「上帝旨意」幫助勝選

▲美國總統川普。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

川普幕僚向CNN記者阿柯斯塔（Jim Acosta）表示，在得到賓州和喬治亞州的最終計票結果出爐前，總統的連任機會非常渺茫，「數學（Math）並不站在我們這邊，我們需要上帝的旨意來改變整個方向（course）。」

至於川普在推特上一連串「爆氣」要求停止計票，幕僚則表示，「他無法隱藏自己的情緒，這很正常。」另一名幕僚也坦承，喬治亞州和賓州的選情陷入低潮，「情況非常不妙。」

美國總統大選3日投票後，正式結果至今仍未出爐，在幾個尚未完成開票的州份中，川普在賓州的優勢在過去48小時內快速縮小，從原本大贏60萬票到目前的僅領先11.4萬票。

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。

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