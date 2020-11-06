快訊／川普「謊話連篇」　3家美國媒體中斷白宮演說

▲川普選舉日後首度出面談話。（圖／翻攝達志影音）
記者張方瑀／綜合報導
根據《衛報》消息指出，包含ABC、CBS和MSNBC等美國媒體在內，有3間媒體在川普發表演說時中斷直播；這些媒體認為，川普在演說中講了許多錯誤的事情，例如指合法的郵寄選票是「非法」的。
MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）更直接指出，「我知道我們又站在一個不尋常的相對位置，我們不但打斷了美國總統，還糾正他。」
MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020
"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK
川普稍早在白宮演說中表示，「如果算上我輕鬆獲得的合法選票，我就會很輕鬆獲勝，如果你算上非法選票，他們正試圖偷走我們的選票。」川普指出，他主張立刻停止清點「姍姍來遲」的選票，「我已經確定贏得許多關鍵州，是大幅度的獲勝。」
目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）
賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％。
北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％。
喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％。
內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。