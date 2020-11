快訊／川普「謊話連篇」　3家美國媒體中斷白宮演說

▲川普選舉日後首度出面談話。(圖/翻攝達志影音)



記者張方瑀/綜合報導

根據《衛報》消息指出,包含ABC、CBS和MSNBC等美國媒體在內,有3間媒體在川普發表演說時中斷直播;這些媒體認為,川普在演說中講了許多錯誤的事情,例如指合法的郵寄選票是「非法」的。

MSNBC主播威廉姆斯(Brian Williams)更直接指出,「我知道我們又站在一個不尋常的相對位置,我們不但打斷了美國總統,還糾正他。」

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK