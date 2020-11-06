美法官傾向「選後」才審川普訴訟　各州繼續計算郵寄選票

▲賓州選務人員清點郵寄選票。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

川普周三（4日）正式就大選結果提出異議，指控各大州的選務過程有問題，分別在賓州、密西根州和喬治亞州提起訴訟，要求公正地重新計票。然而根據《CNN》報導，這些舉動可能不如川普所想的有效果，也許可以影響到一小部分的選票，但仍無法左右選舉的最終結果。此外，各州法官也傾向於拒絕在選前審理這項訴訟，但明確保留選舉結束後開庭的可能性。

目前拜登距離奪下總統大位僅距一步之遙，再拿下任何一州的選舉人票就當選。而川普的連任則僅存理論上的可能，除了剩下的賓州、喬治亞州、北卡皆不能輸之外，仍必須拿下落後許多的內華達州，又或是翻盤亞利桑那州。

威州與密西根州的翻盤是川普所意想不到的，郵寄選票的到來讓他原先的優勢消失，也是他選情大幅落後的關鍵。選舉法律中心（Campaign Legal Center）的副總裁史密斯（Paul Smith）認為，威州的重新計票不會帶來什麼改變，「這就是一個自動化的過程，讓機器重新走一遍流程。除非發生甚麼特殊的事情，否則3萬張選票肯定不會消失。」

▲亞利桑那州馬里科帕郡（Maricopa County）選務中心被川普支持者包圍，其中還有人攜帶步槍。（圖／路透）



他指出，賓州的訴訟案也不太可能通過，「這不是說川普只要能去最高法院，要求『宣布我獲勝』就行了。這些選票是合法的，很多都是在選前幾天或幾周就投出了。」

此外，由於美國郵政系統的超載，讓許多郵寄選票無法趕上大選計票而可能被作廢，在全美各地掀起要求繼續計票的抗議聲浪，可能讓各州法官「破例」允許讓遲到的郵寄選票納入計票過程，而這項決定也將危及到川普在賓州、喬治亞等州的結果。

川普競選團隊指控，賓州選務部門密謀讓投票傾向於拜登一方，「賓州正上演糟糕的事情。民主黨人正設計剝奪和稀釋共和黨的選票，川普團隊正在努力制止。」。費城的選務專員薩比爾（Omar Sabir）回擊，川普競選團隊毫無根據的訴訟是在製造「更多噪音」。

民主黨全國委員會與拜登競選團隊已經設立「拜登對抗基金」（Biden Fight Fund），籌集接下來可能面對的「長期」訴訟費用。古爾德法學院（USC Gould School of Law）教授托爾森（Franita Tolson）也同意，這ˋ些訴訟案會演變為長期抗戰，「我懷疑，這場訴訟的目的是要暫時改變（這場選舉的）說法，使拜登勝選的話題化為選舉詐欺。」

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