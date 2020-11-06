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白人高知識分子「支持川普」不敢說　隱性支持者成美選關鍵

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

美國總統大選結果未定，但已知開票情況顯示，總統川普與挑戰者拜登得票比選前民調接近，在多個搖擺州勝負難分。民調準度較4年前略有改善，隱性川普支持者卻依舊難以捉摸。

4年前川普克服選前民意調查劣勢翻盤勝選，跌破多數政治觀察家眼鏡。今年川普選前民調支持度落後差距更大，民主黨部分人士期盼拜登（Joe Biden）如秋風掃落葉般大勝，3日開票後卻呈現拉鋸戰，川普與拜登至今都未取得入主白宮所需的270張選舉人票。

根據美聯社，截至美東時間5日下午4時，拜登以264張選舉人票領先川普的214張；普選得票率方面，拜登以50.4%領先川普的47.9%，相差2.5個百分點。

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

相較之下，「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站投票日當天綜合各家全國民調平均值，拜登支持度領先川普7.2個百分點；民調分析網站FiveThirtyEight呈現的差距則是8.4個百分點。

由於計票仍在進行，多州尚未開出的通訊選票預料以支持拜登居多，兩人得票率差距可能持續拉大，但難以拉開到選前民調預估的差距。

至於各方關注的關鍵搖擺州，選前民調準度則是好壞參半。

川普選戰尾聲在6大搖擺州支持度追近拜登。兩人在陽光帶的亞利桑那、佛羅里達、北卡羅來納州勢均力敵，支持度差距在誤差範圍內；拜登在大湖區的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州領先差距縮小，但與陽光帶搖擺州相比算是十拿九穩。

結果，川普在邁阿密地區古巴裔選民力挺下，以逾3個百分點的得票率差距守住佛州。拜登雖收復民主黨4年前失去的威斯康辛、密西根州，但贏得驚險，特別是威州，拜登選前民調領先逾6個百分點，如今選票接近全數開出，他與川普得票率差不到1個百分點。

德州選前民調也明顯失準。投票日前兩週，民調顯示拜登微幅落後，讓民主黨燃起翻轉這個共和黨票倉的希望。結果川普獲大批西班牙語裔選民支持，以近6個百分點的得票率差距拿下德州。

不過，各州選前民調也有準的時候，除精確反映北卡、亞利桑那、賓州選情難分難解外，也成功預測向來屬於共和黨地盤的喬治亞州呈現五五波。

照目前開票情勢推估，拜登取得過半選舉人票的機率高於川普，與普遍預測拜登勝選的選前民調相符，未重演4年前希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陰溝裡翻船的局面，也讓近年痛定思痛調整調查方法的民調機構保住面子。

但川普選情如4年前優於民調數字，仍讓人質疑美國的民意調查到底出了什麼問題。

紐約時報從出口民調著手，試圖找出選前民調失準的線索，結果發現，擁有大學學歷的白人選民支持川普的程度超乎預期，特別是男性。出口民調顯示，川普與拜登獲具大學學歷白人選民相同程度支持，有別於大多顯示拜登在這類選民中支持度領先的選前民調數據。

部分研究顯示，白人高知識分子受社會壓力影響，就算支持川普也不會輕易表態，成為民調專家口中的挺川普「害羞選民」（shy voters）。

此外，選前民調也低估大學學歷以下白人選民支持川普的程度。根據選前許多高品質電話調查，川普在這類選民中支持度介於55%至59%，出口民調卻達到65%左右，與4年前水準相去不遠。

華爾街日報報導，民調業者今年調查時納入更多鄉村地區大學學歷以下選民，有助改善民調準度，但結果證明努力不足。部分專家分析，選民不信任民調機構的情況比預期嚴重，偏向支持川普的保守派選民就算擁有大學文憑且住在都會區，也常迴避參與調查。

在智慧型手機時代，愈來愈多民眾拒接陌生來電，調查回應率不斷降低，也對民調機構形成一大考驗。

許多機構緊盯兩大黨支持者參與與拒答民調的比例，但是願受訪的共和黨選民可能是溫和派，拒答的可能是更死忠的支持者。民調專家布魯門塔（Mark Blumenthal）坦言：「比起願受訪的選民，我們對接觸不到的選民所知更少。」

 

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