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拜登「再拿1到2州就勝選」：我無疑將成最後贏家

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▲▼美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

美國大選開票作業持續進行中，民主黨總統候選人拜登已取得253張選舉人票，再拿下1到2州就能勝選。拜登今天表示，待開票完成，他無疑將成為最後贏家，並呼籲支持者保持耐心。

美國大選開票作業今天進入第3天，目前仍有6州開票緩慢或差距過小，勝負難分。包含賓州（20張）、北卡羅來納州（15張）、喬治亞州（16張）、亞利桑那州（11張）、內華達州（6張）及阿拉斯加州（3張），共計71張選舉人票。

根據美國有線電視新聞網（CNN）開票統計，截至美東5日下午5時，拜登（Joe Biden）以253張選舉人票領先總統川普的213票，離當選門檻270票僅差17票。目前待計選票絕大部分為郵寄選票，這類選票多由民主黨支持者投下，預期未來幾天拜登得票增加比例將顯著高於川普。

拜登今天下午發表簡短談話表示，在美國選票相當神聖，這是人民表達意志的方式，所以每張選票都須被計票；美國總統是依選民意志選出，非任何其他人的意志。這是拜登選後第3度公開發表談話。

拜登也向支持者喊話說，民主有時有些雜亂（messy），所以需要點耐心，並呼籲他們保持冷靜。他強調：「我們對目前開票結果仍然感覺相當良好，待計票完成，我與參議員賀錦麗（Kamala Harris）無疑將會是贏家。」

目前身處劣勢的川普全面改打法律戰，在多個拜登勝選關鍵州都提出訴訟，要求停止計票、重新驗票或宣稱選票有問題，包含威斯康辛、密西根州、賓州、喬治亞與內華達。不過，川普陣營在密西根與喬治亞的訴訟，都遭法官駁回。

分析師認為，拜登最後取勝關鍵將落在賓州、亞利桑那、內華達與喬治亞4州。拜登只要取得賓州，或是其他3州中的2州，就能達到當選門檻。

川普目前在賓州雖領先，但領先幅度不斷縮水，他與拜登差距從4日凌晨的約58萬票高點，一路滑落至5日下午5時的9萬0542票。賓州仍有超過30萬張選票待計，其中約8萬5000票來自民主黨票倉費城，川普領先幅度預期會繼續縮小，且有被拜登翻盤的可能。

在亞利桑那與內華達，拜登皆領先川普，領先差距分別為2.4個百分點（6萬7906票）與0.9個百分點（1萬1438票）。根據兩州官員，亞利桑那仍有45萬張票尚未計算，內華達則有約6萬票待計。

至於喬治亞，喬治亞州開出約98%選票，川普以得票率49.5%比49.3%，領先拜登0.2個百分點，或9525張票。截至美東5日下午3時，喬治亞尚有4萬7000張選票待計。

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