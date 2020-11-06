川普賓州優勢「48小時內快速消失」　內華達州宣布：明天再繼續開

▲川普支持者在賓州首府哈里斯堡抗議。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選3日投票後，正式結果至今仍未出爐，在幾個尚未完成開票的州份中，川普在賓州的優勢在過去48小時內快速縮小，從原本大贏60萬票到目前的僅領先11.4萬票。另外，內華達州州務卿辦公室稍早前宣布5日宣布，周四的計票已經結束，當天將不再發布更新票數。

根據CNN報導，由於賓州目前正在清點的是郵寄選票，而使用郵寄方式投票的選民一般更偏好民主黨，因此為拜登的選情提供足夠動能，拉近與對手之間的差距。

報導稱，目前賓州已經開出92％選票，目前仍由川普以50.2％的得票率暫時領先對手拜登的48.5％，但拜登的得票率也在穩定增加中。CNN記者金恩（John King）如果照目前的態勢繼續發展下去，拜登也許有機會逆轉拿下賓州。

目前包括內華達州、亞利桑那州、賓州等「關鍵州」都尚未完成開票，不過川普若要連任，就勢必要拿到賓州20張選舉人票，否則將無法挽回頹勢。另外，他也得在內華達州翻轉取得領先不可。

據福斯新聞報導，內華達州州務卿辦公室稍早證實，內華達州5日的計票工作已經告一段落，接下來要等到當地時間6日上午（台灣時間6日晚間）才會繼續發表更新數字。目前內華達州拜登暫時領先川普約1.1萬票，但預計6日還有5.1萬張選票有待清點。

►神級保養、用過必定大推