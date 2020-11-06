「已經搬走、過世都還能投票」　川普陣營在內華達州提聯邦訴訟

▲內華達州選舉作業。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

川普競選團隊5日宣布在內華達州提出聯邦訴訟，理由是在當地發現「違法投票」情事，包括有非內華達居民在當地非法投票，或是有人冒用已去世者的身份投票。不過，川普競選團隊代表在記者會上不願提供更多證據，僅表示相關問題應直接交給選務單位回答。

CNBC報導，內華達前檢察總長拉沙特（Adam Laxalt）在記者會上說，「我們要求法官清查所有違法投票行為，並且停止對所有爭議選票進行計票。」大約在記者會召開的同一時間，拜登在內華達州的領先優勢擴大，大約領先川普11,500票。

拉沙特在拉斯維加斯舉行的記者會上表示，川普競選團隊堅信郵寄選票的選民登記名冊「不乾淨」，有部分選民不符合投票資格，甚至有人冒用已經過世的選民身份。川普競選團隊認為，相信在新冠疫情期間，有成千上萬居民搬離拉斯維加斯所在的克拉克郡（Clark County），這些人並不符合選民必須在當地居住滿一定時間的規定。

川普的前國家情報總監格雷內爾（Ric Grenell）和美國保守派聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）也一同現身記者會現場。格雷內爾在記者會上回應媒體提問時強調，這些問題應該直接由克拉克郡選務人員回答。

另據天空電視台報導，川普的團隊宣稱，團對成員在垃圾箱中發現可疑選票，有些人甚至拿了18張郵寄選票回家，而克拉克郡拒絕讓川普團隊檢視這些選票的簽名是否與名冊符合。

根據福斯新聞計票結果，目前賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、內華達州和阿拉斯加州選舉結果仍尚未公布。川普目前預計可獲得214張選舉人票，落後拜登的264張選舉人票，但尚未有候選人達到270票的勝選門檻。

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