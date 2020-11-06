一進書店就想大便？日本「青木麻里子現象」 困擾當事人30年！

▲你也會一進入書店，就產生想要上廁所的感覺嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

你也有這樣的感覺嗎？只要一進入書店，就會萌生想要上廁所的感覺，這在日本有個專有名詞「青木麻里子現象（青木まりこ現象）」，而且這個命名還困擾當事人長達30多年。

這個看似都市傳說的故事，其實是真實事件。1985年，日本雜誌《本の雑誌》第40其刊登了一則女性讀者投書，這位名叫青木麻里子的讀者表示，自己從幾年前開始，只要進入書店，就會莫名產生便意，而且不管是閱讀嚴肅、輕鬆的書籍都是如此，為此他感到十分困擾。

而這篇文章刊出後，竟然意外的受到許多民眾的迴響，不少人都表示自己也有相關的經驗。為此，《本の雑誌》在第41期雜誌中，便以這名讀者的名字取名，將這種現象命名為「青木麻里子現象」，並且大篇幅的報導，來探討為何會有這樣的反應，而這一用，就一直沿用至今。

目前坊間針對「青木麻里子現象」主要有四種解釋，分別是「墨水中的化學物質」日本二手書連鎖店《BOOK OFF》曾表示，墨水中的化學物質，容易對人類的大腦產生影響，讓人產生便意。

第二則是「精神壓力」由於部分書店內沒有廁所，這會讓人進去時產生「找不到廁所時該怎麼辦」的焦慮，因此讓人因為精神壓力的關係，更想上廁所。

第三則是「條件反射」，在《本の雑誌》在第41期中表示，當你一次在書店因為生理因素產生便意時，之後就有很高的機率在相同的環境下，反射性地產生相同的反應。也有精神科醫師認為，不少民眾習慣如廁時看書，因此會將書籍與如廁連結在一起。

最後則是「書店的氛圍」，因為大部分的書店都是維持一種溫暖、放鬆、療育的氛圍，因此很容易讓顧客產生一種放鬆的感覺，所以才會導致身體有便意的產生。

而被拿來命名的青木麻里子本人，如今已經60多歲，在當時，由於名字被當作現象命名，他本人感到十分困擾，母親也為此非常生氣，他的姻緣甚至因為這次的命名事件遭到阻礙。原本想說，結婚後冠夫姓，就可以擺脫如此窘境，沒想到，他最後竟然嫁給同姓的男子。所幸，隨著時間的流逝，青木麻里子本人已經對此事情感到習以為常。

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