快訊／川普宣布：將對所有「拜登勝選州」發動法律挑戰

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記者趙蔡州／綜合報導

美國總統大選仍在進行中，目前由民主黨拜登佔據優勢，川普選情告急。川普6日凌晨在推特表示，他們將在每一個拜登聲稱勝選的州，發起「選票詐欺」與「州選舉舞弊」的法律訴訟，他最後甚至強調「有大量的證據，只要看新聞就能明白，我們會贏得獲勝，美國第一！」

根據外媒報導，截至6日凌晨0時為止，拜登與川普的選舉人票數為264：214，雙方都還未達到當選門檻270票，不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大，分析指出若是川普想要連任，那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

▲美國共和黨總統候選人川普。（圖／路透社）

川普6日凌晨突然在推特表示，「我們將對每一個拜登聲稱勝選的州，發起『選票詐欺』與『州選舉舞弊』的法律挑戰，有大量的證據，只要看新聞就能明白，我們會贏得獲勝，美國第一」。不過該文章發布後，隨即遭到推特標記上「部分或全部內容出現爭議、且可能產生誤導」等警告字眼。