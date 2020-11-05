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拜登若勝出將如何抗中？專家給答案：聯合國際施壓

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▲▼拜登，biden。（圖／路透社）

▲民主黨籍候選人拜登。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選仍在進行中，目前戰況由民主黨候選人拜登佔據優勢，但不管哪位候選人勝出，如何抗中仍是選後必定要面對的要事之一。專家分析指出，若是由採取「多邊主義」的拜登勝出，可能會聯合國際社會，共同施予北京政府壓力。

針對美國大選後，美中台與兩岸關係會有怎麼樣的變化，淡江大學中國大陸研究所教授趙春山5日分析，不論是哪個陣營當選，美國遏制中國的戰略不會改變，對兩岸關係上，還會繼續玩戰略模糊的遊戲跟雙重嚇阻，「讓中國不要搞台灣，台灣不要隨便獨立」，保持自己的主導性。

台大政治系名譽教授、前監委包宗和認為，拜登是多邊主義而川普是單邊主義，若拜登當選，傾向強化與盟邦的連結，聯合國際社會，不會利用「台灣牌」對付北京。

基於美國兩大黨的立場，無論是拜登還是川普當選，對中國的態度基本一致，只是在力度與應對進退的手段有所不同。包宗和分析，拜登的多邊主義，傾向強化與盟邦的連結，在盟邦間重新建立起美國的領導地位；川普的單邊主義則是強調美國的利益優先。

▲▼中美,大陸,美國,貿易戰,好感度（圖／路透社）

▲學者認為美國總統大選後，將繼續在對兩岸政策上戰略模糊。（圖／路透社）

論及拜登對台態度，其實早在上個月就有跡可循，在10月22日當天，拜登以「為我們家庭更繁榮的未來」投書聯合報系美國中文媒體《世界日報》，被認為是瞄準美國華裔選民，文中提及，「我們是一個太平洋強國，將與盟友並肩，增進我們在亞太地區共享的繁榮、安全與價值。這其中就包括深化與台灣這個居領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮的關係。」

此外，美國智庫戰略與國際研究中心也分析，由於台灣對美國國家利益有重大影響，因此美國下屆政府必定會確保台灣的安全、穩定與繁榮，同時協助台灣進一部融入全球經濟體系。

雖然專家認為，拜登會以聯合國際社會的方式壓制北京政府，但他曾強調，「我認為，美國目前面臨的最大威脅是俄羅斯，因為它破壞了我們的安全和同盟關係，其次競爭對手才是中國。我們如何處理與中國的關係，將決定我們最終是競爭對手，還是說我們最終會陷入一場與武力有關的更激烈的競爭當中。」

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