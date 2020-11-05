允許開火！中國人大公告海警法草案　日漁船恐成打擊目標

▲中國海警船曾進入「釣魚台12海浬」巡航，日方海上阻撓較勁。（圖／達志影像／美聯社）
記者楊庭蒝／綜合報導
中國第十三屆全國人民代表大會在10月13日展開第二十二次會議，會議中審議了《中華人民共和國海警法（草案）》（以下簡稱海警法），並於4日在官網公告，其中明訂了海警機構的性質和職責，並允許海警在外國船隻侵犯中國海域，或是進行違法行動之時可以動用武力，引起國際社會關注。
據悉，《海警法》草案分為十一章，明確指出海警機構是海上武裝力量及國家行政執法的力量，其中第三章第十九條明列，若中國國家主權、權利及管轄範圍在海上正受到外國組織、個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時，可以依據《海警法》和其他相關法律，使用武器在內的一切必要措施當場制止、排除危險。
外国船への武器使用を明記 中国、「海警法」の草案公表https://t.co/40MRfX5Lmr— 朝日新聞デジタル (@asahicom) November 5, 2020
中国が、外国船への調査や差し押さえに加え、一定の条件下での武器使用を認める「海警法」の草案を公表しました。急速に進む装備の拡充に加え、自国の主張する権益確保に向けた活動の体系化を図る構えのようです。 pic.twitter.com/i2kNuiv23U
中國近來不只在南海動作頻頻，更多次進入釣魚台海域（尖閣諸島海域），近日《海警法》的公告，引起中日緊張關係升溫。根據共同社報導，部分日媒針對海警法公告一事指出，將對在尖閣諸島海域作業的漁民造成威脅，不只是漁船，甚至連日本海上保安廳船隻，都有可能成為打擊目標。
日本內閣官房長官加藤勝信對此表示，尖閣諸島事日本固有領土，「會堅決守護我國領土、領空、領海，將警戒與監視做到萬無一失，會隨時注意中國海警局的動向。」