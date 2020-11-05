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拜登若勝選還會挺台灣嗎？　他選前11天就曾「投書台媒」提一件事

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▲▼民主黨候選人拜登。（圖／路透）

▲民主黨候選人拜登。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統大選峰迴路轉，但隨著民主黨拜登的贏面看似越來越大，台灣民眾紛紛關心拜登若當選總統，對台美關係會有怎樣的影響，「拜登台灣」也躍上Google熱搜關鍵字。事實上，拜登選前11天曾經投書台媒談及對台關係，或可一窺民主黨的對台態度。

拜登22日以「為我們家庭更繁榮的未來」投書聯合報系美國中文媒體《世界日報》，被認為是瞄準美國華裔選民。拜登在文中提到，若當選將「與盟友並肩，深化與台灣的關係」。

拜登當時在投書中說，今年的新冠肺炎疫情證明美國必須與其他國家合作，不能自外於世界，因此美國應該重建與親近伙伴的關係，應對其他國際挑戰。拜登說，「我們是一個太平洋強國，將與盟友並肩，增進我們在亞太地區共享的繁榮、安全與價值。這其中就包括深化與台灣這個居領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮的關係。」

除此之外，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日指出，由於台灣對美國國家利益有重大影響，因此美國下屆政府必定會確保台灣的安全、穩定與繁榮，同時協助台灣進一部融入全球經濟體系。

事實上，在與台灣關係方面，美國共和黨與民主黨已經有所共識，例如美國參眾兩院都批准對台軍售，表明兩黨都同意按照現有的台灣關係法防衛台灣。此外，共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）日前更聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出《台灣關係強化法案》（Taiwan Relations Reinforcement Act）。

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