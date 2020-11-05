川普選輸會下台嗎？　外媒「模擬2情境」…最慘情況曝光

▲2020美國大選結果還未出爐。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國大選目前還剩5州還沒開票完畢，假設拜登順利拿下內華達州的6票選舉人票，就會達到270票當選門檻，成為白宮新主人。不過隨之而來問題也在此時浮出檯面備受討論，有外媒以「如果川普拒絕認輸怎麼辦？」為題做出分析，他們認為川普不會輕易接受結果，若是對結果提出異議，屆時將面臨冗長的法律程序，這樣的話幾乎沒有人能夠將川普逐出住所或是讓他下台。

美國歷屆總統也有許多人對於選舉結果提出異議過，但至今還未出現有人拒絕下台的極端狀況，儘管現在發生上述情況的機會仍然很小，但川普在開票之後於白宮發言表示將贏得勝利，並且指出選舉是對「美國公民的欺詐」的態度來看，可能性不為零。

《Vox》報導中指出，若是假設最糟的情況發生，拜登正式宣布獲勝，但川普堅持不讓步，這時拜登只有一個選擇，那就是完成就職典禮，並在特勤局的幫助之下將川普趕出白宮；但若是選舉結果具有爭議，屆時的法律程序將會十分漫長，那麼幾乎沒有人能將川普逐下台。

美國憲法《第二十條修正案》中寫道，「總統和副總統的任期應於1月20日中午結束，然後其繼承人的任期開始。」若是拜登被正式宣布為獲勝者，目前看來最可行的方法就是讓他在完成就職之後，由總統特勤人員護送川普離開白宮，讓政權和平轉移。

值得注意的是，即使川普試圖篡奪政權，但美軍（與特勤人員不同體系）也不會在選舉過程中發揮任何作用。參謀長聯席會議主席馬克（Mark Milley）將軍先前被問到該問題時表示，在選舉某些方面發生爭端時，美國法院和國會依法要去解決，而並非找美軍代行。

一般來說，美國國會會在就職日前兩周對選舉機構的選票進行認證，如果川普對選舉結果提出質疑，而他決定留在白宮等待結果出來，很有可能選票認證也跟著延遲，到時候全美將會處於一個恐怖又未知的狀態。美國海軍戰爭大學專門研究國家安全法律的柯恩（Lindsay Cohn）表示，如果總統拒絕下台直到調查結果出爐，那將不會有任何事情在那段時間被完成，換句話說也就是在1月20日之後，川普仍能待在白宮裡。

報導中指出，如果川普的訴訟被送到最高法院，那情況可能會變得更棘手，因為美國最高的法律機構目前擁有3名川普任命的大法官，他們可以做出決定，並且將政權以合法的程序移交給川普，儘管這種情況極為不可能發生，但若成真將會使美國陷入憲法危機。