底特律爆出死人也登記投票　事實查核中心回應了

▲川普支持者包圍底特律計票中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選尚未落幕，目前有5州選舉人票尚未有結果，截至出稿前拜登以264票領先川普214票。有消息指出，在密西根州的城市底特律發生計票衝突，更有一選舉人出生於1823年，換算下來已高齡197歲。事實查核中心Snopes4日反駁，1823年為一個印刷錯誤，更何況密西根州從1837年開始才成為一個州，此消息為假消息。

Snopes說明，一些川普的支持者近日在網路上流傳一張Fox 2 Detroit新聞報導的截圖，該圖指出在底特律的選舉有4,788位的選民重複登記，有2,503位登記選民早已死亡，更有一位選民出生在1823年，此消息經過查證後為一假消息。

My local news station pic.twitter.com/9C60tGCzeR — Jerry Wayne (@jerrywaynear14) November 5, 2020

Snopes解釋，該截圖最早出現在2019年，是為底特律選民控訴底特律選務處，指稱底特律的選舉人名冊有很大的問題，並在同年12月由當地公益法律基金會一狀告上底特律聯邦法院。

據悉。經過選務處查證，名冊的錯誤早已被修正，消息宣稱一位選民出生在1823年則為印刷錯誤，而公益法律基金會也在今年7月撤回了訴訟，所以此截圖與2020美國總統大選毫無干係。

密西根州擁有16票選舉人票，由拜登全數拿下。

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