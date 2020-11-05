川普「11月奇蹟」拿下3州還不夠！　「關鍵6票」決定白宮主人

▲2020美國大選。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國大選開票進入最後階段，目前只剩下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州跟內華達州還未開票完成，儘管目前民主黨的拜登處於領先的地位，不過最終結果仍未定。

目前大眾關注的焦點皆位於內華達州，若是該州的6票選舉人票全數投給民主黨，則拜登就能順利達成270票的當選門檻；反之若是川普在該州翻盤，整個選舉情勢就又會再度陷入拉鋸戰。

根據外媒報導，截至目前為止川普跟拜登的選舉人票數為264：214，雙方都還未達到當選門檻270票，不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大，分析指出若是川普想要連任，那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

美國國務卿布拉德（Brad Raffensperger）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，喬治亞州大約還有90,735份選票尚未開出，該州擁有16張選舉人票。在賓州得部分，有71%的票為郵寄選票，選務官員仍需要處理76.3萬張票，該州一共擁有20張選舉人票。

此外，川普目前除了在賓州、喬治亞州處於領先位置之外，在擁有15張選舉人票的北卡羅萊納州居於優勢位置，及有可能3州都拿下。在內華達州的部分，拜登跟川普則的比數則為49.3%比48.7%，相差十分的小，更陷入膠著狀態。