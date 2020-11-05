　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「11月奇蹟」拿下3州還不夠！　「關鍵6票」決定白宮主人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）

▲2020美國大選。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國大選開票進入最後階段，目前只剩下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州跟內華達州還未開票完成，儘管目前民主黨的拜登處於領先的地位，不過最終結果仍未定。

目前大眾關注的焦點皆位於內華達州，若是該州的6票選舉人票全數投給民主黨，則拜登就能順利達成270票的當選門檻；反之若是川普在該州翻盤，整個選舉情勢就又會再度陷入拉鋸戰。

根據外媒報導，截至目前為止川普跟拜登的選舉人票數為264：214，雙方都還未達到當選門檻270票，不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大，分析指出若是川普想要連任，那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

美國國務卿布拉德（Brad Raffensperger）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，喬治亞州大約還有90,735份選票尚未開出，該州擁有16張選舉人票。在賓州得部分，有71%的票為郵寄選票，選務官員仍需要處理76.3萬張票，該州一共擁有20張選舉人票。

此外，川普目前除了在賓州、喬治亞州處於領先位置之外，在擁有15張選舉人票的北卡羅萊納州居於優勢位置，及有可能3州都拿下。在內華達州的部分，拜登跟川普則的比數則為49.3%比48.7%，相差十分的小，更陷入膠著狀態。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／產險業最重罰單！和泰產險挨罰1140萬　原因曝光
美過半選民認定「暴動即將到來」！民調：川普勝選可能更慘
共和黨起內鬨！川普失控要停開票　同黨官員受夠：總統位都快沒了
百億總裁逃亡2月「住遍全台旅館」　上百筆不動產、存摺9億遭扣
女大生被偷拍…控警方吃案！　派出所所長遭拔官
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑪莉皇后御用鏡子放廁所40年　拍賣估值75萬元

川粉憂「奇異筆墨水」滲選票釀作廢　持槍包圍亞利桑那計票所

美過半選民認定「暴動即將到來」！　民調：川普勝選可能更慘

川普「11月奇蹟」拿下3州還不夠！　「關鍵6票」決定白宮主人

共和黨起內鬨！川普失控「要求停開票」　同黨官員受夠：總統位都快沒了

4歲男童吃葡萄噎死！幼兒園水果出意外「缺氧20分腦損」亡

拜登就算勝選也是「跛腳鴨」總統！　英媒曝：關鍵在國會

川普急追3萬多票！亞利桑那州選情「差距再拉近」　最新票數曝光

內華達檢察長：川普提選舉訴訟「根本無法理解」　準備全數駁回！

明尼蘇達500名示威者霸佔公路全被捕　波特蘭民眾當街燒國旗

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

瑪莉皇后御用鏡子放廁所40年　拍賣估值75萬元

川粉憂「奇異筆墨水」滲選票釀作廢　持槍包圍亞利桑那計票所

美過半選民認定「暴動即將到來」！　民調：川普勝選可能更慘

川普「11月奇蹟」拿下3州還不夠！　「關鍵6票」決定白宮主人

共和黨起內鬨！川普失控「要求停開票」　同黨官員受夠：總統位都快沒了

4歲男童吃葡萄噎死！幼兒園水果出意外「缺氧20分腦損」亡

拜登就算勝選也是「跛腳鴨」總統！　英媒曝：關鍵在國會

川普急追3萬多票！亞利桑那州選情「差距再拉近」　最新票數曝光

內華達檢察長：川普提選舉訴訟「根本無法理解」　準備全數駁回！

明尼蘇達500名示威者霸佔公路全被捕　波特蘭民眾當街燒國旗

太魯閣峽谷馬拉松7日開跑交通管制　疫情衝擊國內13500人參賽

台灣大賽／陳鏞基不勉強先發　餅總：換一下陣容

地表最豪華品牌！賓利超過5,000種客製化內裝車主選到眼花

【廣編】爆買有理！全國電子「雙11破盤」震撼來襲　神級吸塵器最低36折

梁佑南烙一句狠話殺傷力超大　老公嚇到秒戒菸

台灣大賽／兄弟聽牌投手正常調度　這關卡丘總相信選手

高雄一家三代5人罹腸癌！醫揭「恐怖真相」：遺傳機率50%

外送一半見阿伯機車拋錨…他秒上前「出腳」相助！暖幫推1km送修

台灣大賽／G5先發陣容出爐　布雷克阻兄弟封王、潘傑楷先發三壘

看不到疫情盡頭！行建旅行社宣布11月底裁員20人

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

美選戰況　桑德斯超神準預測

即／拜登在威斯康辛贏了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

只差3.9萬票！川普喬治亞州領先幅度縮小

川普一夕變天失守2大州...美前官員揭重大疑點

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

差距僅0.6％　川普拜登決戰內華達州

快訊／川普要威斯康辛州重驗票！

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

拜登勝選很慘！4票倉被翻盤　時代：接手川普的美國很難

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

更多熱門

相關新聞

川普失控「要求停開票」共和黨起內鬨！

川普失控「要求停開票」共和黨起內鬨！

美國總統大選在台灣時間5日仍呈現膠著，上午時間下來僅以緩慢速度開一般選舉票，剩下的5州選舉人票尚未有結果，如今內華達州的6張選舉人票可能是最關鍵，截至出稿前拜登以264票領先川普214票，緊張氣氛瀰漫白宮與共和黨內外。如今有消息指出，川普疑似因為耐不住性子，導致黨內出現共識分裂。

台灣川粉花上千元　瘋買川普官方競選帽

台灣川粉花上千元　瘋買川普官方競選帽

台大教授：拜登不會拿「台灣牌」對付北京

台大教授：拜登不會拿「台灣牌」對付北京

川普急拉1萬多票！　拜登亞利桑那州領先差距縮水

川普急拉1萬多票！　拜登亞利桑那州領先差距縮水

內華達檢察長：準備駁回所有川普選舉訴訟！

內華達檢察長：準備駁回所有川普選舉訴訟！

關鍵字：

川普拜登2020美國大選

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

美選戰況　桑德斯超神準預測

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

即／拜登在威斯康辛贏了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面