共和黨起內鬨！川普失控「要求停開票」　同黨官員受夠：總統位都快沒了

▲川普擔心敗選，失控的舉動引發共和黨不滿。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選在台灣時間5日仍呈現膠著，上午時間下來僅以緩慢速度開一般選舉票，剩下的5州選舉人票尚未有結果，如今內華達州的6張選舉人票可能是最關鍵，截至出稿前拜登以264票領先川普214票，緊張氣氛瀰漫白宮與共和黨內外。如今有消息指出，川普疑似因為耐不住性子，導致黨內出現共識分裂。

根據《CNN》報導，自從威斯康辛州與密西根州遭到民主黨翻盤之後，讓川普與共和黨陷入一片低迷，撇除以「要求停開票」的方式想緩和狀況之外，川普在台灣時間4日也曾出面向支持者喊話，「我們已經贏得一切」，但實際得票數似乎完全不是這麼一回事。

美國時間4日（台灣時間5日）各州接續開票，因此次使用郵寄選票的方式提早選舉，各地開票所收到選票的時間不一，導致選戰延長，有白宮消息人士指出，面對川普已經有些失控的要求與舉動，共和黨官員有些人已經對他的行為失去內心，且反而更可能失去總統大位」。

此外，川普4日的演說被外界解讀為「自行宣布當選」，但這樣自信的行為並沒有受到支持，甚至批評多州開票舞弊，所以必須停止。紐澤西前州長Chris Christie表示，目前川普的主張根本沒有依據，但這樣的指控需要提出證據，否則只會讓自己太過貿然行事，也會損及個人名譽」，建議川普真的需要耐心讓選舉流程全部跑完。