王令麟加送東森幣挺黃偉哲4度上購物台　東山龍眼乾1500組火速賣完

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王令麟加送東森幣挺黃偉哲4度上東森農場　東山龍眼乾1500組火速賣完

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▲黃偉哲四度親上東森購物 王令麟加碼力挺1500組龍眼乾完售。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼台南市長黃偉哲化身台南農產代言人，親上東森購物促銷台南東山鄉在地柴燒龍眼乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲台南市長黃偉哲（右2）第4度到東森購物台「東森農場」，此次與購物專家怡君（左2）、東森購物執行長彭鴻珷（左1）、在地小農劉梅花（右1）一同推薦東山龍眼乾，手工窯燒、帶有天然的濃郁香氣，一開賣湧入大批訂單，40分鐘直播火速賣光1500組。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台南市長黃偉哲為小農拚銷售，第4度化身購物專家到東森購物台，大力推廣在地最優質的東山龍眼乾，並親自教大家如何挑選，而此檔開賣8大包，東森價899元，東森農場首度開放體驗，東森購物董事長王令麟再力挺加碼東森幣50%回饋助攻，LIVE節目一開檔，40分鐘直播火速賣光1500組、共12,000包，黃偉哲也再創個人促銷農產的新高紀錄。

台南市東山區種植龍眼面積約1,300公頃，是全台的重要產區，更有龍眼之鄉的美稱。東森農場此次開賣台南東山龍眼乾，當地小農採用上選龍眼，以傳承老祖宗傳統古窯烘焙技術，在繁瑣多工煙燻製作後，每一顆龍眼乾不僅帶有濃濃柴燒味，香氣濃郁甘甜，厚實果肉吃起來又Q又香，把好味道完整鎖在嘴裡，是屬於東山的特有風味，而且不添加任何防腐劑，可以安心食用。

▲▼台南市長黃偉哲化身台南農產代言人，親上東森購物促銷台南東山鄉在地柴燒龍眼乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲「東森農場 台南東山龍眼乾」東森價899元，一箱8包，再加碼買就送50%東森幣。

黃偉哲再度來到東森農場推銷東山龍眼乾，節目中特別分享自己平日市政繁忙、會議行程多，有時接見賓客講話也多，休息時就會用龍眼乾泡上一杯福圓茶來喝，幫忙補氣，而且不加糖，就能聞到龍眼乾的香氣。他說，「春天賣關廟金鑽鳳梨、夏天賣愛文芒果、秋天賣麻豆文旦，現在冬天賣東山龍眼乾，這些都是最具台南在地特色、最好的農特產品，也是農民心血的結晶，好東西要跟好朋友分享，獻給東森購物的所有會員們。」

而過去多次帶來台南在地農產，一開賣就吸引大批會員下單訂購，反應相當熱絡，黃偉哲表示，「成功絕對不是單一因素造成的，如果說過去銷售成績不錯的話，首先要感謝東森購物董事長王令麟以及所有同仁，不僅提供非常好的銷售平台，更經過嚴選找到很好的農特產品，同時也感謝農民用心栽種，讓好的農特產品不怕比較，放在所有平台裡完全不遜色，絕對是NO.1。而東森購物的好朋友們已經非常信賴東森購物嚴選推薦的產品，也支持東森購物的公益活動，此舉創造多贏，對地方政府、農民通通都是好的。」

▲▼台南市長黃偉哲化身台南農產代言人，親上東森購物促銷台南東山鄉在地柴燒龍眼乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台南市長黃偉哲化身台南農產代言人，親上東森購物促銷台南東山鄉在地柴燒龍眼乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台南市長黃偉哲化身台南農產代言人，親上東森購物促銷台南東山鄉在地柴燒龍眼乾。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃偉哲分享自己休息時常泡一杯福圓茶來喝，而他多次來到東森購物推銷台南在地好物，強調要把最好的農特產品呈現給最好的朋友。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森農場推出來自台南東山龍眼乾，採土窯古法烘焙，果肉飽滿，香甜多汁，有別於機械式烘乾機的加工品，且至少有3個月的保存期限；精選粉殼龍眼，果乾香氣濃郁，品質及口感均為上品，喜愛果乾的觀眾朋友千萬不要錯過。

東森購物長期支持在地優質農產，旗下電視購物、購物網等多通路與在地小農站在一起，並號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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