川粉憂「奇異筆墨水」滲選票釀作廢　持槍包圍亞利桑那計票所

▲亞利桑那州馬計票中心4日晚間被川普支持者包圍,其中還有人攜帶步槍。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統大選開票進度持續停滯,亞利桑那州仍有60萬票尚未開出,只要川普奪得其中的58%就能翻盤。然而,稍早卻爆出當地選務人員刻意提供墨水會透過紙背的「奇異筆」給選民,導致許多「投川選票」作廢。一群川普支持者晚間聚集在亞利桑那州的計票中心外,高喊著「停止偷竊(選舉)」,其中還有人攜帶步槍到場。

根據英國《天空新聞》報導,不久前爆出亞利桑那州馬里科帕郡(Maricopa County)選務人員刻意提供「奇異筆」給民眾,而墨水透過紙背就會導致川普的選票作廢,一群川普的支持者4日晚間聚集於當地計票中心外抗議,高喊「停止偷竊(選舉)!」、「計算我的選票!」等訴求,其中部分抗議者還攜帶步槍與手槍到場。

亞利桑那州一位40歲居民麥克(Chris Michael)表示,來到這裡是為了確保所有選票都能被確實清點,希望計票工作能合乎道德與法律。報導表示,目前民主黨籍候選人拜登在亞利桑那州取得些微的領先優勢,若最終取勝,將為他帶來11張選舉人票,成為拜登入主白宮的極大動力。

Several Donald Trump supporters, some armed with firearms, demanded to be let in to a vote counting centre in Arizona after the state surprisingly flipped to Joe Biden. pic.twitter.com/un8mW8yeUq