川粉憂「奇異筆墨水」滲選票釀作廢　持槍包圍亞利桑那計票所

▲亞利桑那州馬計票中心4日晚間被川普支持者包圍，其中還有人攜帶步槍。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選開票進度持續停滯，亞利桑那州仍有60萬票尚未開出，只要川普奪得其中的58%就能翻盤。然而，稍早卻爆出當地選務人員刻意提供墨水會透過紙背的「奇異筆」給選民，導致許多「投川選票」作廢。一群川普支持者晚間聚集在亞利桑那州的計票中心外，高喊著「停止偷竊（選舉）」，其中還有人攜帶步槍到場。

根據英國《天空新聞》報導，不久前爆出亞利桑那州馬里科帕郡（Maricopa County）選務人員刻意提供「奇異筆」給民眾，而墨水透過紙背就會導致川普的選票作廢，一群川普的支持者4日晚間聚集於當地計票中心外抗議，高喊「停止偷竊（選舉）！」、「計算我的選票！」等訴求，其中部分抗議者還攜帶步槍與手槍到場。

亞利桑那州一位40歲居民麥克（Chris Michael）表示，來到這裡是為了確保所有選票都能被確實清點，希望計票工作能合乎道德與法律。報導表示，目前民主黨籍候選人拜登在亞利桑那州取得些微的領先優勢，若最終取勝，將為他帶來11張選舉人票，成為拜登入主白宮的極大動力。

Several Donald Trump supporters, some armed with firearms, demanded to be let in to a vote counting centre in Arizona after the state surprisingly flipped to Joe Biden. pic.twitter.com/un8mW8yeUq — SBS News (@SBSNews) November 5, 2020

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