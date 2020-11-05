瑪莉皇后御用鏡子放廁所40年　拍賣估值75萬元

▲家中廁所的鏡子，竟是皇室御用物品。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國北費里比（North Ferriby）的家庭，近日發現家中地下室廁所的鏡子，原主人竟是法國的瑪莉皇后（Marie Antoinette）。東布里斯托拍賣行（East Bristol Auctions）行員表示，鏡子約價值兩萬英鎊(約新台幣75萬元)，還曾是拿破崙三世（Napoleon III）的財產。

根據《BBC》報導，這面鏡子是該家庭祖母的朋友在1950年代送的。現任屋主在祖母過世後，繼承了這面鏡子；屋主認為，這可能是加工的，便將它掛在地下室廁所，長達40年。

鏡子長約51公分、寬約41公分，邊框做工細緻，葉子及藤蔓被鑲在胡桃木框架裡。鏡子前的牌匾，刻有瑪莉皇后的名字，還寫著這鏡子過去屬於瑪麗皇后，後由拿破崙三世購買。東布里斯托拍賣行行員艾登（Aiden Khan）表示，鏡子在他們家很長一段時間了，他們沒注意到；當他們刷牙時，就像當年瑪麗皇后一樣。

鏡子源於1889年的佳士得拍賣會，為拿破崙三世的財產。拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后（Empress Eugénie）對瑪麗皇后感興趣，購買許多她的物品，後來被拍賣。該鏡子在13日的拍賣會，預計可賣兩萬英鎊。