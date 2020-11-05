輸掉拉美裔選票+搶不下德州　金融時報：選情已反映拜登團隊弱勢

▲《金融時報》認為，民主黨肯定是輕忽了什麼才導致目前膠著的選情產生。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國選舉日前，拜登的民調遙遙領先，不止為民主黨注入了一劑強心針，也讓他們相信一直指望的「幾個因素」將為帶來勝利。儘管民主黨人小心翼翼，避免2016年的意外敗選再次上演，但從目前他與川普僵持不下的拉鋸戰中不難發現，民主黨肯定是輕忽了什麼才導致今天的局面。

據《金融時報》報導，在全世界都在關注內華達州、密西根州和賓州等關鍵州的選舉結果時，民主黨在這場競選中的弱勢就已經呼之欲出了。選舉前不少民調顯示，民眾對川普處理新冠疫情的方式感到十分失望，這令民主黨人深受鼓舞，認為今年的選舉勝利在握。

Democrats have been denied the landslide victory that some had predicted as crucial states are still in play. Here’s what you need to know https://t.co/An0ROC9KCo — Financial Times (@FinancialTimes) November 4, 2020

他們還指望郊區的共和黨女性不再支持川普，也善用了拜登的草根出身，企圖以此贏回4年前倒戈川普的白人藍領階級選民。民主黨也認為，相比於希拉蕊，拜登將更能贏得反川普的拉美裔選民和非裔選民的支持。

不過，當佛州的邁阿密戴德縣（Miami-dade）一開票，拜登團隊的第一個問題也隨之浮出水面。這個擁有270萬拉美裔人口的縣並未倒向拜登，從而讓他失去了被號稱「搖擺得最厲害」的佛州。

曾幫助桑德斯（Bernie Sanders）在民主黨初選中贏得大比例拉美裔選民支持的顧問查羅查（Chuck Rocha）表示，佛州的結果反映了拜登的團隊犯了什麼錯誤，「結果證明了拉丁裔的選票是可以被說服的，但民主黨人顯然並沒有認真地對待它，這是我們沒有儘早付出行動的代價」。

▲《金融時報》強調，如果拜登未能在賓州和中西部各州勝選，那麼郊區的選票將變得越來越重要。（圖／路透）

而抨擊川普對疫情處理不善的計畫似乎也不如民主黨預期的那麼有效。隨著選舉結果逐漸揭曉，明顯的，許多選民在投票時並沒有想到疫情這個問題。據CNN出口民調顯示，對選民來說，經濟才是最重要的問題，而這也是川普一直以來的強項。

而民主黨希望爭取的黑人選票、藍領選票和郊區女性選票又如何呢？美國廣播公司（ABC News）的出口民調發現，拜登在郊區選民中的支持率領先川普3個百分點。這樣的結果與2018年中期選舉的結果相似，正當民主黨以為選情「穩了」的時候，拜登卻輸掉了好幾個2018年中期選舉的地盤，讓人感到匪夷所思。

再者，民主黨也無法拿下休士頓、奧斯汀、聖安東郊區等地，導致拜登丟掉了擁有38張選舉人票的德州。自1976年以來，德州就一直是共和黨的票倉，也是川普這次可以瞬間拉近與拜登選票差距的關鍵地。《金融時報》強調，如果拜登未能在賓州和中西部各州勝選，那麼郊區的選票將變得越來越重要。

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