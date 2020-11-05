白宮女發言人稱「川普賓州會贏4萬票」　失掉亞利桑那也能勝選！

▲白宮女發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）稱，川普將贏得賓州、亞利桑那州與喬治亞州。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）於4日預測，川普將在賓州以大約4萬票的優勢勝過拜登，以取得270張選舉人票，而且這還只是「保守估計」的數字，此外，「總統在亞利桑納州也將贏得約3萬張選票，還有我們已經領先的喬治亞州。」

根據《福斯新聞》報導，麥肯內妮針對川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）趕往賓州費城，並聲稱有大規模選舉詐欺一事發言，「選舉官員強迫投票觀察員站在幾英呎之外，限制了他們觀察計票過程，無法確保準確性。」這場訴訟的意義是自由、透明以及觀察費城正在發生的事，而我們現在卻還沒實現這些目標。

報導指出，賓州與北卡羅來納州被允許延長接收郵寄投票的截止日期，這意味著，這2州的官方計票結果可能要等到6日才揭曉，川普競選團隊則試圖推翻允許賓州延長截止時間的決定。僅管如此，同時擔任競選團隊顧問的麥肯內妮有信心地表示，保守估計川普將以至少4萬張選票的差距贏得賓州。

▲白宮女發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）。（圖／路透）

報導稱，麥肯內妮3日晚間電話受訪時曾說，川普還須從60萬張未開出的選票裡拿到至少57.7%，但4日卻說在亞利桑納州也會以3萬張以上差距獲勝，這是相互矛盾的。當被問及川普在失去亞利桑那州的情況下，是否仍能獲得270張選舉人票時，麥肯內妮坦率表示，「任何事情都有可能發生。」

報導提到，川普競選團隊4日宣布，已在密西根州、喬治亞州提起選舉訴訟、要求暫停計票，並將申請威斯康辛州的重新計票。對此麥肯內妮也說，「除了亞利桑那州、賓州以及我們已經領先的喬治亞州之外，我們要在威斯康辛州重新計票，要把注意力放在密西根州與選舉觀察員身上。」