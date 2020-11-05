4歲男童吃葡萄噎死！幼兒園水果出意外「缺氧20分腦損」亡

▲日本發生幼兒園一名男童吃葡萄噎死的意外。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本東京一間幼兒園發生4歲男童吃葡萄噎死意外！一名男童在學校吃完營養午餐的葡萄後，不幸卡在喉嚨難以下嚥，昏迷後送醫不治身亡。專家呼籲，孩童應盡量避免吃葡萄這種大塊狀食物，如果一定要吃應切成小塊再入口，以避免造成危險。

根據日本《NHK》報導，京八王子市的一間幼兒園，日前一名4歲男童吃了園方提供的葡萄不慎噎住，當時他表情痛苦，老師試圖拍打男孩的背，想讓他把葡萄吐出來，但卻沒有用，反而進入昏迷狀態，園方趕緊通報送醫。醫院表示，男童的大腦缺氧20分鐘，搶救後還是回天乏術，確認不治身亡。

▲照顧幼童的生活飲食，需要多一點心思及巧思。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

東京都警視廳研判指出，男童應該是被葡萄噎住窒息，因而導致死亡。針對此事，日本兒童意外預防專家岡真裕美（Oka Mayumi）表示，兒童吃東西導致噎死的狀況每年都在發生，也呼籲如果父母要讓孩童吃那些比較大型難下嚥的食物，都要將其切成小塊，葡萄對我們來說可能是小東西，千萬不要覺得這樣沒什麼就拿給孩子吃，小小的葡萄很可能會威脅到孩子的生命安全，造成一輩子的遺憾。

根據美國消費者事務管理局（Consumer Affairs Agency）的一項調查，在2010年至2014年之間，14歲以下的窒息死亡中，有17％是由食物引起的，其中約80％在6歲以下。致命食物包括棉花糖，餃子，葡萄和蘋果。