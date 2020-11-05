拜登賭盤勝率「漲破87％」持續飆！　川普重摔谷底…慘被壓著打

記者吳美依／編譯

美國總統大選3日登場，吸引全球關注，博弈市場也緊盯選情。民主黨候選人拜登（Joe Biden）選前就被各大賭盤看好，目前也暫居領先，尤其拿下威斯康辛州與密西根州後，勝率更是突破87％，創下新高。

▲拜登贏得總統大選的勝率飆破87％。（圖／路透社）

《每日郵報》指出，拜登一開始未能保住德州、佛州等關鍵戰場，3日晚間9時45分左右勝率大幅下滑至48％，但隨著郵寄投票（mail-in ballot）開始清點，並在過去24小時改變選情，他的勝率如今攀升至87.7％，持續飆漲。

博弈市場一開始對川普具有一定程度的信心，全球大批賭客在選舉前夕「逆風」下注，押川普將能順利連任，英國甚至有一位神祕富商為此豪擲500萬美元（大約新台幣1.4億元）賭金。但是，隨著開票程序進行，川普的勝率已從40％大幅下滑至11.6％。

美國總統大選的全球押注賭金日前已突破10億英鎊（約新台幣379.1億元），將成史上最大博弈事件。由於美國公民在政治議題上賭博屬於違法行為，因此上述數據是根據海外博弈市場，其中大多數為歐洲人。

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