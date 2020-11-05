亞利桑那州爆「奇異筆門」陰謀論！　墨水作廢川普選票

▲亞利桑那州爆出「奇異筆門」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國亞利桑那州的馬里科帕郡（Maricopa County）被爆出，選務人員刻意提供「奇異筆」給選民，導致墨水透過紙背，讓許多川普的選票因此作廢。但馬里科帕郡監事會主席希克曼（Clint Hickman）已發表聲明澄清，藍或黑色奇異筆並不會讓選票失效，但紅色墨水確實不會被計票機讀到，「提供奇異筆只是因為它的油墨更快乾。」

根據《紐約時報》報導，共和黨質疑亞利桑納州的選舉結果有問題，綜合網路上也瘋傳「奇異筆門」陰謀論。馬里科帕選務部門收到數百起民眾投訴，自己的選票狀態顯示「已取消」，遭懷疑原因就是選務人員提供的奇異筆，而其他如芝加哥、密西根州、麻薩諸塞州也有民眾有類似抱怨。

▲喬治亞州亞特蘭大的選務人員正加緊計票，目前仍由川普以微小優勢領先。（圖／路透）

亞利桑那州務卿霍布斯（Katie Hobbs）今天表示，有關奇異筆的討論就是一個陰謀論，確實有提供奇異筆，但計票過程會刻意將選票各列偏移，以免墨水污漬影響到另一面，且即便墨水真的穿透紙面，選務人員掃描後會進行二次確認。

亞利桑那州過去作為共和黨的鐵票倉，這次意外由民主黨拜登奪下州內11張選票，是自1996年柯林頓（Bill Clinton）以來第一次。