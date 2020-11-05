拜登穩上了！南韓緊急「制定3套劇本應對」：怕美國開始暴動

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統大選開票進入白熱化，民主黨候選人拜登目前以264張選舉人票領先，距離入主白宮僅剩6張，對此南韓政府感到焦躁不安，訂出幾套劇本來面對未來情勢，今（5）日下午3時青瓦台更預計召開緊急國家安全會議（NSC），下午5時向總統文在寅彙報。

▲川普與拜登選情進入白熱化階段。（圖／路透社）

不過無論是拜登勝選、還是川普連任，青瓦台皆表示維持穩固的韓美同盟關係、推動北韓（朝鮮）完成去核還是雙方的首要任務與共識。

根據《韓聯社》，由於川普與拜登對於同盟關係、北韓問題之應對皆有巨大差異，因此文在寅不得不謹慎面對。儘管目前青瓦台在大選結果發言上異常謹慎，不表態、也不公開預測結果，然而檯面下似乎早已有所動作，似乎早已訂立幾套劇本，青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）在4日國政監察上承認，政府嚴密關注選戰，針對任何一方的當選皆已制訂相當程度上的應對措施。

▲南韓青瓦台正針對美國選情緊急制定因應對策。（圖／CFP）

而韓媒《JTBC News》也引述政府關係人士說法，表示南韓當局制訂出3套劇本，分別應對川普當選、拜登當選，以及當美國因選舉訴訟戰而處於混亂的非常時期。

徐薰4日在國會接受國政監察時表示，「不管哪個陣營當選，韓美兩國對於推動北韓完成去核的目標都是一致的，只是（川普與拜登）採取的方法不同罷了！」

青瓦台一致認為，無論是川普、亦或是拜登當選，皆不能影響到韓美兩國間的對話與合作，否則文在寅執政的最後兩年內，恐怕難以推動韓半島（朝鮮半島）和平進程。

青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，「無論最後是誰勝選，我國政府將持續維持穩定的韓美同盟關係，並持續推動兩國間的合作，並與新上任的美國政府積極展開韓半島無核化與推動達成和平體制之合作。」

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