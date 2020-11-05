只差3.9萬票！川普喬治亞州領先幅度縮小　拜登可能隨時超車

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選計票作業火熱進行中，根據CNN稍早消息，現任總統川普在喬治亞州的選情出現變化，與民主黨總統候選人拜登的差距縮小至3.9萬張普選票。目前川普得票率以49.7%領先，拜登則獲得49%選票，選情可能隨時出現變化。

依據福斯新聞最新開票數據，喬治亞州現已開出98%選票，川普已獲得242萬張普選票，拜登則是239萬張。部分郡計票作業4日晚間已宣告結束，其他郡的開票仍會持續至5日，但CNN分析指出，川普領先幅度正在縮小當中，且選票差距縮至3.9萬張普選票。

▲美國總統川普。（圖／路透）

在外界關注的喬治亞州富爾頓郡（Fulton），計票作業將持續進行至深夜。當地選舉官員巴倫（Richard Barron）表示，喬治亞州選情可能左右最終選舉結果，「我們今晚將確保清點每一張選票，徹夜努力。」依據喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）4日晚間最新說法，現階段約有12萬2535張普選票尚待清點。

拜登競選陣營顧問表示，民主黨相當關注富爾頓郡選情，期盼差距能逐步縮小，對喬治亞州選情感到樂觀。選前，拜登與前總統歐巴馬都曾造訪喬治亞州，造勢催票。

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