拜登拿密西根州後吃定心丸！　發推特「我們肯定會贏」語氣超堅定

記者張寧倢/綜合報導

民主黨籍候選人拜登於台灣時間5日上午在推特連續發文,並發表簡短演說強調,對當前選情有信心,一旦計票結束,就將贏得選舉。沒想到,才剛講完沒多久,密西根州的結果就出爐,確實由拜登取得該州16張選舉人票,而拜登也再度發文表示,「我們肯定會贏!」

▲民主黨候選人拜登(Joe Biden)發表全國演說。(圖/路透)

根BBC報導,拜登於稍早發表簡短演說,「當計票結束時,我相信我們將是贏家。」儘管選票還沒完全開出,他已在關鍵的密西根州取得領先優勢。然而,就在拜登發表短講的不久之後,美國媒體就宣布密西根州的計票結果出爐,果貞由拜登拿下密西根州的16張選舉人票。

報導指出,儘管還需等待其他關鍵州的選舉結果,拿下密西根州後的拜登又立刻再推特發文,以相當堅定的語氣說,「我們肯定會贏!(clear we will win)」顯示出拜登對於勝選的確信,在拿下密西根州之後已變得更加強烈。目前,尚未宣布的戰場州還剩下:北卡羅來納州、喬治亞州、賓州以及內華達州等。

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF