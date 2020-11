美正式退出《巴黎協定》　拜登推特嗆：77天內帶領美國重新加入

記者葉睿涵/綜合報導

美選開票正如火如荼地展開,而4日也是美國退出《巴黎氣候協定》(Paris Agreement)的生效日,成為第一個退出該協定的國家。拜登在台灣時間5日上午9點18分發文表示,他的政府將在77天內重新加入協定。

▲拜登表示,他的政府將在77天內帶領美國重回《巴黎氣候協定》。(圖/路透)

拜登9月曾在德拉瓦州的競選活動中表示,如果他在11月的選舉中獲勝,他將讓美國重回《巴黎氣候協定》,並為減少碳排放設定新標準。在川普政府讓美國退出《巴黎氣候協定》的決定生效後,拜登在推特上發文表示,「今天,川普政府正式退出了《巴黎氣候協定》。而恰好在77天內,拜登政府將重新加入。」

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2