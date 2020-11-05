川普震怒急call「飆罵福斯老董」！逼下架「拜登贏亞利桑那」報導

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選仍陷膠著，《福斯新聞》一向被歸為「挺川」陣營，3日晚間11時30分前，卻搶先所有競爭對手，成為宣布拜登勝出亞利桑那州的第一間媒體。據悉，總統川普對此怒不可遏，直接打電話給《福斯》董事長梅鐸（Rupert Murdoch）大吼，要求撤回此番言論，卻慘遭狠狠拒絕。

▲美國總統川普與《福斯新聞》老董梅鐸（Rupert Murdoch，左）。（圖／路透）

根據美國文化、時尚與政治雜誌《浮華世界》（Vanity Fair），一名消息人士透露，川普看見報導後非常憤怒，直接打電話大罵。但89歲的梅鐸卻拒絕讓步。事實證明，拜登果然贏得亞利桑那州，《福斯新聞》也成功搶先預測報導，比CNN、NBC與《美聯社》都還要早。

川普3日上午才在《福斯之友》（Fox and Friends）節目上抱怨各大媒體對他多麼不公平，未料晚間就發生此事。川普前競選顧問努伯（Sam Nunberg）指控《福斯新聞》刻意阻止川普支持者投票，且「在新聞倫理上怠忽職守……這一切必須有所改變，否則將出現嚴重後果」。

▲先前就有媒體報導，福斯老董梅鐸看衰川普連任。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，《福斯新聞》搶先宣布拜登勝出亞利桑那州的決定，在公司內部引發不滿。其中一名員工氣憤表示，「我們甚至早在MSNBC（NBC系列新聞頻道）之前就宣布了。我們太擔心被視為挺川媒體，以至於矯枉過正」。

值得注意的是，《福斯新聞》公布的選舉人票數中，拜登高達264票，比CNN等其他媒體的253票都還要高。新聞網站《每日野獸》（Daily Beast）的編輯基雷爾（Andrew Kirrel）認為，「如果內華達州今晚開出足夠的（選票）結果，《福斯新聞》可能是第一個宣布拜登勝出該州的媒體」。

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