監票被擋！川普支持者高喊「停止開票」　硬闖底特律計票中心　

記者張方瑀/編譯

美國總統大選開票進入最後階段,民主黨總統候選人拜登264票的領先優勢,大幅領先川普。川普的支持者4日下午開始湧入底特律市(Detroit)的計票中心,猛喊口號要求停止計票,選務人員試圖阻擋,現場一片混亂。

▲川普支持者包圍底特律計票中心。(圖/達志影像/美聯社)

根據《The Mercury News》報導,大批川普的支持者4日下午進入底特律的計票中心,要求加入監票,不過該是選務人員因新冠肺炎疫情的名額限制,禁止約30名到場的川普支持者進入,結果引發不滿。

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit where ballots are being counted.



They’re being blocked by guards at the door.



Pizza boxes are pushed against the window to obstruct view. It’s tense. @NBCNews pic.twitter.com/zFhzd88skX