民調慘被現實打臉！　拜登巨大優勢不再...媒體陷入「崩潰」

▲川普接受NBC訪問。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

川普在選前民調曾一度落後對手拜登8％，但依目前結果顯示，僅由拜登領先以微弱差距領先，再度引起民眾對於民調真實性的質疑。根據《紐約郵報》報導，美國各大主流媒體的預測民調失準，在昨晚美選的僵局之下，紛紛陷入「崩潰」。

《MSNBC》曾預測拜登將以高達350票當選，卻在雙方票數接近持平的大選日那晚，主持人與反川普媒體人卡維爾（James Carville）緊張地討論選情，還問他需不需要來瓶威士忌，「我們會沒事的，拜登將會贏下選舉。」

依照《華盛頓郵報》在選舉日之前的民調顯示，拜登將會在搖擺州得勝，以5％差距拿下佛州與俄亥俄州，但結果卻是對手川普奪得勝利。且共和黨在這次大選依舊保留參議院的控制權，民主黨在昨日上午只奪得一個淨席位。

▲川普賓州造勢活動。（圖／路透）



知名媒體人塔珀（Jake Tapper）在《CNN》上指出了這一個問題，各大媒體好像生活在自己的小圈圈裡面，沒有顧及全盤的民意，放大「拜登已經勝利」的情緒，「你不能活在自給自足的圈子裡。這種循環是就像一個迴聲室，在比賽開始前，由專業的民主黨員和他的朋友領唱『我們是冠軍』，然後一直持續合唱。」

《紐約郵報》認為，反川普媒體過度放大民主黨的「藍潮」（Blue Wave），製造民主黨全面掌控選情與民意的假象，將民調來作為候選人的政治工具，用一些「95％信賴區間」、「誤差範圍˙」、「無回應偏差」之類的術語，好讓所有美國人民聽信，讓選民緩慢地選擇站隊在優勢方這邊。

▲拜登（Joe Biden）發表全國演說。（圖／路透）



相對而言，川普在選舉策略上放棄主流媒體與民調，吸引媒體口中「害羞的選民」的選票。這些選民成群結隊地現身川普的造勢活動與集會，但卻不願回答電話民調調查。但各大主流媒體仍然拒絕改以往傳統的民調方式，不願「謙卑」地面對又一次的民意誤判。

民主黨發言人佩洛西（Nancy Pelosi）在大選當天甚至自信地表示，「眾議院民主黨今晚準備進一步鞏固多數席位，這將是歷史上最大、最多樣化、最具活力的以女性主導的眾議院。」但實際上，民主黨在各地失去席位，反倒讓共和黨新增7席新的婦女席位。