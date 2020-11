川普北卡暫領先1.4%　選舉委員認：一週內難有結果

▲川普和拜登在北卡這個搖擺州選情膠著,但選舉委員會認為,最終結果需等到一週後才會被公佈。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

美選開票已進入最後階段,截至美東時間5日下午5點,北卡羅來納州已開出約94%到95%的選票,川普目前領先拜登約1.4%。不過,由於當地接受11月12日前寄達的郵寄選票,因此選舉委員會預計,最終投票結果至少要到一週後才會出爐。北卡擁有15張選舉人票,對川普的勝利之路可說是至關重要。

North Carolina won't update its total vote count until Nov. 12. The state is crucial for President Trump's path to victory. Here are the @NBCNews numbers. #Election2020 https://t.co/rp4VMjL3cC pic.twitter.com/ae71Rt79ax