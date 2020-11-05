趕往賓州！　川普私人律師：那裡有「大規模」選票詐欺

記者張方瑀／編譯

川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）4日在推特發文表示，目前川普的律師團隊正趕往賓州費城，因為那裡出現「大規模」選票詐欺。他接受媒體採訪時也說，競選團隊將會提出數個訴訟，甚至擴大到全國範圍，目的就是要暫停幾個關鍵州的計票工作。

▲前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it! — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020

擁有20張選舉人票的賓州目前尚未開票完畢，不過根據《福斯新聞》統計，川普在該州具有領先優勢，有機會拿下勝利。不過，威斯康辛州與密西根州的一夜翻盤，讓共和黨陣營不敢大意，朱利安尼4日就在推特表示，「律師團隊正在趕往費城的路上，那裡出現大規模選票詐欺。」

朱利安尼向記者表示，川普的監票員被禁止監督點票過程，「沒有一個共和黨人看過這些票，這些選票可能來自『火星』，這是我以前從未見過的。」他也提到，目前團隊已經在各州提出多項訴訟，不排除升級到聯邦等級，目的就是要暫停幾個關鍵州的計票工作。

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