拜登搖擺州逆轉！川普心情「洗三溫暖」狂發推特　5則PO文遭鎖

記者蔡儀潔／綜合報導

美國大選進入開票最後階段，面對民主黨參選人拜登選票強勢大增，川普心情猶如洗三溫暖，情緒變化在他的推特上盡露無疑，自發表「大勝」推文後，至今有5篇推文因質疑計票真實性，被推特官方封鎖。

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普4日在選情看似底定的情況下，連發出2條推特，強調今晚將會發表聲明，直言此次大選會是一大勝利。他也說，「我們贏面大，但他們想偷走這場選舉，我絕對不會讓他們這麼做，投票站關閉後絕對不能繼續投票。」

不過，他砲轟民主黨的推文遭到封鎖，推特透過聲明證實，「我們在該則貼文發布警示，因為對選舉發表可能含有誤導性的言論。」

隨著拜登在威斯康辛與密西根兩個關鍵搖擺州逆轉選情，川普也在推特上抱怨，「怪怪的！」（VERY STRANGE），明明昨晚還領先這麼多，怎麼一個一個被民主黨逆轉。似乎在暗示投開票的過程有問題。

他還PO文說，「他們正努力要把在賓州落後的50萬票給補上」、「密西根州據報有大量神秘選票」，皆被推特以相同理由隱藏。

川普的最新一篇推文寫道，「我們的律師要求有意義的權限，但這又如何？美國系統的正當性及總統選舉本身已經受到了傷害，這個議題應該要被討論！」