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不論誰當選美國總統　日相菅義偉：盼好好交往

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▲▼日本首相菅義偉在新聞發布會上發言。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

美國總統大選選票陸續開出，日本與美國是同盟國，高度關注這場選舉。日本首相菅義偉表示，日美同盟是日本外交的基本，盼與下一任美國總統好好交往。

日本放送協會（NHK）報導，美國總統選舉開票作業正在進行，日本政府認為，本屆美國總統選舉兩位候選人，也就是現任總統川普與前副總統拜登都充分了解日美同盟的重要性，在目前美國與中國的對立加劇之際，日本盼與美國下一任總統建立互信關係，加強鞏固日美同盟，這樣的態度不會改變。

日本將持續與美國密切合作，針對實現「自由且開放的印度太平洋」倡議、解決包含日本人遭北韓綁架等攸關北韓問題，日本希望與美國加強合作。

有關駐日美軍的駐留經費，今後美日將展開協商。日本正審慎評估這場美國總統選舉的結果，將會對美日關係帶來何種影響。

菅義偉今天在眾議院預算委員會上說：「與日本相較，美國從歷史上看來，是個多民族聚集的國家，我觀察美國這場總統選戰，注意到有社會『分裂』的情形等。日美同盟是日本外交的基本，盼能與下一任美國總統好好交往。」

日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天在內閣會議後例行記者會上表示，美國總統是在世界上200多國當中權力最大的元首。美國與日本不論是在防衛上或經濟上都有很深厚的關係，日本當然關注這場選舉。

麻生認為，這場美國總統選舉似乎會起糾紛，譬如俄亥俄州開票作業花了很長時間才有結果。選舉將帶來什麼影響，有點難以預料。

麻生高度關注美國總統選舉結果出爐的時間延長，會對金融市場帶來什麼影響。

▲▼川普訪日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

▲川普訪日曾視察駐日美軍基地。（圖／路透）

日本外務大臣茂木敏充今天在內閣會議後例行記者會上表示，日美同盟是日本外交的基軸，不管選舉結果如何，仍會致力於日美同盟的加強，也會持續與美國密切合作，這個想法不會改變。

日本防衛大臣岸信夫今天在內閣會議後例行記者會上表示，美國總統大選對於日本及國際社會有很大影響，因此高度關注。不管選舉結果如何，盼能深化日美防衛合作，加強日美同盟的遏止力及應對力。

有關今後日美兩國將協商駐日美軍駐留經費一事，岸信夫表示，現階段尚未決定正式協商的時間表，將考慮目前區域安全保障環境趨於嚴峻、日本財務狀況，妥善因應。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信在下午的例行記者會上表示，美國總統選舉開票作業正在進行，媒體陸續報導，了解到雙方激戰到難分勝負情況。

加藤說，這次美國總統選舉對美國人民來說，或者是對全世界來說，是具有很大影響的一場選舉。日本政府對於選舉結果的動向以及伴隨而來的各種影響等，持續高度關注。

被媒體問到何時對當選人致賀，加藤僅表示，日本政府會在適當時機致賀。

日本執政黨自由民主黨（自民黨）政務調查會長下村博文在記者會上表示，從來自外務省的報告得知，這場選舉兩位候選人實力難分軒輊。不論結果如何，日美同盟是日本外交的基軸，一定要重視才行，自民黨會與政府攜手因應。

下村表示，如果川普總統連任的話，7國集團高峰會議（G7峰會）可能今年之內在美國召開，屆時首相菅義偉應該會訪美。

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