大選決勝點！拜登川普爭「西部關鍵州」　誰贏就入主白宮

▲拜登有望成為下一任美國總統，川普準備開打法律戰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登當前以264票：214票領先川普，還有5州仍在計票當中，目前賓夕法尼亞州、喬治亞州與北卡羅萊納州由川普取得暫時領先，3州票數合計51票，若均由川普拿下，將是一劑大補丸，但得了東岸可能失去西岸，西岸唯一未開出的州便成為雙方陣營決勝點。

賓州（20票）由川普以51.4％超前拜登的47.5％；北卡羅萊納州（15票）以川普50.1％領先拜登的48.7％；喬治亞州（16票）則是川普50.8％領先拜登的48.8％，即便雙方差距不算大，但多家媒體均預測3州可能都由川普拿下。

若川普成功勇奪東部3州，選舉人票將會一舉飆升至265票，超越拜登當前264票。然而擁有6張選舉人票的內華達州，還在持續計票中，而且由拜登以49.3％微幅領先川普的48.7％，差距僅不到0.6％，只要拜登勝出，就會剛好抵達270票大選門檻，川普只能以5票之差飲恨，即便再拿下阿拉斯加的3張選舉人票，也還有2票之差。

不過選前從不曾正面回應是否會坦然接受敗選的川普，已經與其團隊展開法律戰，分頭在賓州與密西根州提出暫停計票訴訟，另外則要求法院主持公道，要求威州重新計票。

根據CBS在拉斯維加斯的地方子媒體「8NEWS NOW」報導，內華達州目前開出最多票數的瓦蕭郡（Washoe），以及克拉克郡（Clark）官方表示，當日已經暫停計票，預計等到台灣時間6日下午1點再繼續更新為計算的選票。

報導引述官方推特指出，提前投票與大選當天投票均已計算完畢，2日以前收到之郵寄選票也已納入統計數字中，而目前尚未計算的選票有：

1.投票日當天收到之郵寄選票

2.下一周才會收到之郵寄選票

3.臨時登記之選票

►不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！ 5州票數拉鋸中