最先承認「大選落敗」！美饒舌歌手再戰2024...妻子跳槽「投拜登」

▲肯伊威斯特與其妻子卡戴珊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2020美國總統大選候選人其實一共1216位，除了共和黨與民主黨所推出的川普、拜登之外，其中美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）最具知名度，當選情進入最後白熱化階段，他率先在推特上承認敗選，並暗示再戰4年後的大選；不過有趣的是，有網友爆料，其妻子卡戴珊（Kim Kardashian）卻似乎支持拜登。

肯伊威斯特今年夏季宣布出戰2020總統大選後，於投票當日拍下投開票所與自己投票過程的影片，上傳至推特。影片中，他在選票上寫下自己的名字，將神聖的一票投給自己，並表示自己此生第一次參與美國大選投票，「感謝上帝！」

▲▼肯伊威斯特公開其投票過程。（圖／翻攝自twitter@kanyewest）

根據《美聯社》，肯伊威斯特在田納西州獲得10216票、明尼蘇達州獲得7789票、肯塔基州獲得6259票、奧克拉荷馬州獲得5590票，全國12州共得60761票。

由於美國各州對於登上選票選項的規定不一，沒有出現在選項中的候選人，選民可以將候選人名字手寫在選票上進行投票，因此肯尼威斯特早在數周前，便在推特上公開呼籲歌迷在選票上寫下他的名字，儘管在各州沒有取得超過0.5%的選票，其得票數卻還是震驚各界。

不過，肯尼威斯特的妻子、美國知名好萊塢名媛卡戴珊卻未曾公開呼籲支持丈夫，還被網友抓包在拜登副手賀錦麗有關投票的貼文上按讚，還在饒舌歌手基德庫迪（Kid Cudi）呼籲歌迷投票給拜登的留言上按讚，因此被質疑其暗地裡投票給拜登。

據悉，肯伊威斯特在其所屬的「生日黨」（Birthday Party）競選影片上並未公開具體政見，僅在某廣播節目上宣稱自己是上帝派來擔任的「自由世界領袖」。

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