川普亂控選舉舞弊！共和黨大老在後面很不滿　消息：他正流失支持

▲美國總統川普四面楚歌。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

川普接連失去威州與密西根州後,一名熟悉白宮的消息人士指出,共和黨人開始逐漸表現出對川普的失去耐心,因他在毫無根據的情況下即公開宣稱,多州選舉舞弊、選票詐欺的情形正在偷走他的連任任期。

綜合外電報導,川普此前指出,在許多州他的票數都是保持領先,為什麼一下子全不見了呢?由於當時大部分郵寄選票尚未開出,一旦加入郵寄選票的民意後,部分州開始出現拜登反轉領先的情況。

川普便宣稱有作票移率,甚至在推文中以全大寫字體寫下民主黨正在「偷走」(STEAL)這場選舉。不久前他的另一則推文聲稱密西根州選舉舞弊,並自行宣布拿下賓州、喬治亞州與北卡羅來納州,但兩則貼文皆被推特官方加註警告標語,甚至直接屏蔽。

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....