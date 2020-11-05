川普亂控選舉舞弊！共和黨大老在後面很不滿　消息：他正流失支持

▲美國總統川普四面楚歌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普接連失去威州與密西根州後，一名熟悉白宮的消息人士指出，共和黨人開始逐漸表現出對川普的失去耐心，因他在毫無根據的情況下即公開宣稱，多州選舉舞弊、選票詐欺的情形正在偷走他的連任任期。

綜合外電報導，川普此前指出，在許多州他的票數都是保持領先，為什麼一下子全不見了呢？由於當時大部分郵寄選票尚未開出，一旦加入郵寄選票的民意後，部分州開始出現拜登反轉領先的情況。

川普便宣稱有作票移率，甚至在推文中以全大寫字體寫下民主黨正在「偷走」（STEAL）這場選舉。不久前他的另一則推文聲稱密西根州選舉舞弊，並自行宣布拿下賓州、喬治亞州與北卡羅來納州，但兩則貼文皆被推特官方加註警告標語，甚至直接屏蔽。

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）平時多迴避公開批評川普，但他4日表示，「宣稱你贏得大選跟真的計票結束勝出，是不一樣的。」

紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）表示，「（川普）沒有任何根據能提出那些訴訟，就是沒有。所有的票都還在計算當中。」

消息人士指出，川普正在流血，那些血就是共和黨人的支持，意指川普除了可能失掉選舉，更會在選後被其餘共和黨領袖迅速背棄。該名消息人士接著批評川普與其競選團隊，竟然指控賓州計票不透明，還提起訴訟。