英國單日492死創5月以來紀錄　義大利宣布4大區「紅色警戒」須封城

▲義大利宣布封城，餐廳、酒吧店家與從業人員上街抗議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間5日上午6點30分，全球累計4792萬2055例確診、122萬1852死；美國確診人數上升至逾940萬，印度則突破830萬，隨著西班牙、法國、英國等歐洲國家染疫數字上升並公布最新封鎖措施，義大利也宣布國家部分區域重啟居家禁足。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計945萬4704例確診、23萬3535死；印度累計831萬3876例、12萬3611死；巴西累計556萬6049例、16萬496死；俄羅斯累計168萬579例、2萬8996死。

義大利目前累計達79萬377例、3萬9764死；總理孔蒂（Giuseppe Conte）於當地時間周（4日）表示，南邊的卡拉布里亞（Calabria）、3月是全國重災區的倫巴底（Lombardy）、皮埃蒙特（Piedmont）以及瓦萊達奧斯塔大區（Valle d'Aosta），將會在國家祭出的新警示系統中，被列為紅色警戒區，並將施行最嚴厲的居家禁足令。

另一方面，英國累計110萬2290例確診、4萬7832死，過去24小時創下5月以來最高單日病故人數，高達492人，而此前下議院以516票贊成、39票反對，通過從當地時間4日午夜起，在英格蘭地區實施長達4周的禁足令。

法國累計159萬92例確診、3萬8721死；西班牙累計128萬4408例確診、3萬8118死；阿根廷累計119萬5276例確診、3萬2052死。