快訊／拜登「拿下密西根」264：214狂甩川普！　差6票當選美國總統

拜登票數來到264張選舉人票，只要內華達州、賓州等任一州再勝出，便能夠跨越270票門檻成為下一位入主白宮的新科總統。川普團隊已分別在密西根、賓州提出暫停計票訴訟，部分共和黨人則對川普的缺乏運動家精神提出批評。