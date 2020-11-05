不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！　差1州登大位

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選美東時間3日投票並開始計票，截至台灣時間5日上午4點20分，《福斯新聞網》估計現任總統川普正以214票比248票落後民主黨參選人拜登。威州不久前以不到1％之差選出結果，10張選舉人票給拜登，讓拜登拉大領先，只要再22票就能當選美國總統；然而不斷聲稱民主黨「偷走選舉」的川普，已要求威州重新計票，他也對擁有16張選舉人票的密西根州法院提出訴訟，要求該州暫停計票。

▲拜登暫時領先川普。（圖／路透社）

目前拜登在密西根的得票率已經領先川普1.1％，呈49.7％：48.6％的局面，若拜登拿下密西根州的16張選舉人票，得票數將會來到264票，只要內華達等任一州再勝出，便能夠跨越270票門檻成為下一位入主白宮的新科總統。

不過在賓州20票、北卡羅來納15票、喬治亞州16票，川普暫時取得領先，若川普確定失去密西根16張選票，前述3州均必須拿下，內華達州6票則不能輸給拜登，否則拜登同時拿下威州與內華達州的情況，川普將會以264票：270票落敗。



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川普團隊向密西根州、賓夕法尼亞州提起訴訟，要求暫停計票，許多聲音認為他毫無運動精神，將美國總統大選演成一齣荒誕劇。對此，部分共和黨人已經出面發出異議，認為川普若真的輸掉大選就應該服輸。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）平時多迴避公開批評川普，但他4日表示，「宣稱你贏得大選跟真的計票結束勝出，是不一樣的。」

紐澤西州找克里斯蒂（Chris Christie）表示，「（川普）沒有任何根據能提出那些訴訟，就是沒有。所有的票都還在計算當中。

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拜登向全國發表演說，表示超過1億4500萬人出來投票，是相當令人印象深刻的事。他表示在經過整夜的開票長跑，他和團隊都認為將有機會跨過270票門檻，成為下一任美國總統，「當計票結束以後，我相信我們會成為贏家。」

「他們不是敵人，他們不是我們的對手」，拜登喊話今天若以一個民主黨人勝選，他將以一個美國總統治國，並將帶領全國走上療傷愈和之路。

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川普除向法院提起訴訟要求密西根州暫停計票外，團隊也在目前差距甚小的賓夕法尼亞州提出訴訟，因團隊認為該州開票未公開透明。

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總統大選陷入膠著戰之際，美國國會席次也相當接近，眾議院民主黨人以202席領先共和黨的188席，只要跨過218席的門檻就能成為多數黨；參議院方面，民主黨取得47個席次，共和黨則拿下48席次，過50席門檻便能成為參院最大黨。