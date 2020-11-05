　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！　差1州登大位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選美東時間3日投票並開始計票，截至台灣時間5日上午4點20分，《福斯新聞網》估計現任總統川普正以214票比248票落後民主黨參選人拜登。威州不久前以不到1％之差選出結果，10張選舉人票給拜登，讓拜登拉大領先，只要再22票就能當選美國總統；然而不斷聲稱民主黨「偷走選舉」的川普，已要求威州重新計票，他也對擁有16張選舉人票的密西根州法院提出訴訟，要求該州暫停計票。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲拜登暫時領先川普。（圖／路透社）

目前拜登在密西根的得票率已經領先川普1.1％，呈49.7％：48.6％的局面，若拜登拿下密西根州的16張選舉人票，得票數將會來到264票，只要內華達等任一州再勝出，便能夠跨越270票門檻成為下一位入主白宮的新科總統。

不過在賓州20票、北卡羅來納15票、喬治亞州16票，川普暫時取得領先，若川普確定失去密西根16張選票，前述3州均必須拿下，內華達州6票則不能輸給拜登，否則拜登同時拿下威州與內華達州的情況，川普將會以264票：270票落敗。


0536

川普團隊向密西根州、賓夕法尼亞州提起訴訟，要求暫停計票，許多聲音認為他毫無運動精神，將美國總統大選演成一齣荒誕劇。對此，部分共和黨人已經出面發出異議，認為川普若真的輸掉大選就應該服輸。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）平時多迴避公開批評川普，但他4日表示，「宣稱你贏得大選跟真的計票結束勝出，是不一樣的。」

紐澤西州找克里斯蒂（Chris Christie）表示，「（川普）沒有任何根據能提出那些訴訟，就是沒有。所有的票都還在計算當中。

0510

拜登向全國發表演說，表示超過1億4500萬人出來投票，是相當令人印象深刻的事。他表示在經過整夜的開票長跑，他和團隊都認為將有機會跨過270票門檻，成為下一任美國總統，「當計票結束以後，我相信我們會成為贏家。」

「他們不是敵人，他們不是我們的對手」，拜登喊話今天若以一個民主黨人勝選，他將以一個美國總統治國，並將帶領全國走上療傷愈和之路。

0502更新

川普除向法院提起訴訟要求密西根州暫停計票外，團隊也在目前差距甚小的賓夕法尼亞州提出訴訟，因團隊認為該州開票未公開透明。

0454更新

總統大選陷入膠著戰之際，美國國會席次也相當接近，眾議院民主黨人以202席領先共和黨的188席，只要跨過218席的門檻就能成為多數黨；參議院方面，民主黨取得47個席次，共和黨則拿下48席次，過50席門檻便能成為參院最大黨。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共和黨又添一勝！柯林斯保住緬因州席次

快訊／拜登「拿下密西根」264：214狂甩川普！　差6票當選美國總統

CNN：拜登奪下關鍵搖擺州！　密西根勝出奪「16張選舉人票」

快訊／拜登全國演說：我們會成為贏家　有信心拿下賓州、密西根州

不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！　差1州登大位

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

美郵政管理局檢視郵件中心　在賓州尋獲13張「未遞送選票」

200年來最年輕！25歲共和黨新星當選眾議員　部分癱瘓的演說家

拜登得票總數已達6950萬！　有望打破歐巴馬2008年歷史新高紀錄

拜登238：213暫時領先！　川普陣營要威斯康辛驗票

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

屋主委廁所裝潢竟弄出7cm門縫 怒喊2個月無法用水：師傅很惡劣

共和黨又添一勝！柯林斯保住緬因州席次

快訊／拜登「拿下密西根」264：214狂甩川普！　差6票當選美國總統

CNN：拜登奪下關鍵搖擺州！　密西根勝出奪「16張選舉人票」

快訊／拜登全國演說：我們會成為贏家　有信心拿下賓州、密西根州

不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！　差1州登大位

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

美郵政管理局檢視郵件中心　在賓州尋獲13張「未遞送選票」

200年來最年輕！25歲共和黨新星當選眾議員　部分癱瘓的演說家

拜登得票總數已達6950萬！　有望打破歐巴馬2008年歷史新高紀錄

拜登238：213暫時領先！　川普陣營要威斯康辛驗票

共和黨又添一勝！柯林斯保住緬因州席次

快訊／拜登「拿下密西根」264：214狂甩川普！　差6票當選美國總統

閃電08：30發海警！各地暴風圈侵襲機率曝　今晨14.8度周五雨最劇

CNN：拜登奪下關鍵搖擺州！　密西根勝出奪「16張選舉人票」

剛發完200片雞排慶祝　川普下秒被逆轉！GTO小商人：要去拆坐墊了

轎車凌晨闖國道工地　猛撞工程車「拒馬砸爆擋風玻璃」...駕駛受困

快訊／拜登全國演說：我們會成為贏家　有信心拿下賓州、密西根州

不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先！　差1州登大位

CBA／林韋翰8分4助攻青島慘敗　梅奧轟25分助遼寧8連勝

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

超強！月輪鸚鵡模仿火車汽笛聲　「一人一鳥完美合音」網：太萌

國際熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

快訊／川普要威斯康辛州重驗票！

決戰賓州　川普還有3種勝利可能

拜登逆轉密西根！網笑川普「美國丁守中」

川普又抱怨：為什麼郵寄投票趴數如此毀滅性

拜登競選經理：預計取得當選門檻270張選舉人票

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

槍戰30分！菲軍艦暴衝直接撞死

更多熱門

相關新聞

發200片雞排川普就被逆轉　GTO小商人：要拆坐墊了

發200片雞排川普就被逆轉　GTO小商人：要拆坐墊了

台灣時間昨（4）日下午美國總統川普在演說表示，「我們已經準備好大慶祝了」，臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」也搶先發放200份雞排恭喜連任，結果到了晚間看見拜登得票率又翻盤，他激動表示，「我要去拆坐墊了」、「手賤忍不住下太多，X！」。

快訊／拜登：當計票結束　我們會成為贏家

快訊／拜登：當計票結束　我們會成為贏家

人人都愛法西斯，人人心中有川普

人人都愛法西斯，人人心中有川普

美郵政局尋獲13張未遞送選票

美郵政局尋獲13張未遞送選票

25歲共和黨新星當選聯邦眾議員　200多年來最年輕

25歲共和黨新星當選聯邦眾議員　200多年來最年輕

關鍵字：

2020美國總統大選美國北美要聞川普拜登

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

快訊／川普要威斯康辛州重驗票！

閃電甩大雨貼台加速！最快5:30海警

女科學家「腹痛就醫成植物人」　提告獲償2198萬

決戰賓州　川普還有3種勝利可能

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面