「拿到房產遺囑」2兒翻臉趕人！悲傷爸臨終1招反擊　結局神展開

▲兒子拿到遺囑全部翻臉，老翁臨終前大招反制。（圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名70多歲老翁年輕時不幸喪妻，獨自一人撫養2兒1女長大，由於覺得自己年事已大，決定提早找律師立遺囑，將名下價值5千萬房產、5千萬地產分配。不料2名兒子在拿到遺囑、確定能分遺產後，就翻臉不願負照顧義務，甚至將年邁的老翁趕出門，所幸老翁臨終前用一招反制，讓2位兒子直接悲劇。

根據《三立新聞網》報導，地政士全聯會副執行長蕭琪琳分享一個案例，一名70多歲老翁喪妻後獨自撫養2兒1女，孩子長大後二兒子與小女兒在外成家，他平常則與大兒子同住，後來他認為自己年事已大，決定提前找律師立遺囑，想到大兒子照顧自己較多，就將5千萬房產留給長子，5千萬地產由另外2人平分。

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▲老翁最後選擇投靠小女兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不料公證完遺囑沒多久，長子態度就越來越惡劣，最後甚至把他趕出家門，氣得他決定搬到二兒子家居住，為此還特別把遺囑更改，讓二兒子獲得5千萬房產，大兒子和小女兒則均分5千萬地產，悲傷的是二兒子與大兒子一樣，獲得遺囑後開始對他不聞不問，讓他決定離開並投靠小女兒。

老翁接受小女兒夫妻的照顧後，決定再改遺囑把房產給小女兒，兩位兒子則平分5千萬地產，所幸小女兒沒有學2位哥哥，細心照顧他直到在醫院病逝。老翁死後，大兒子與二兒子分別拿出遺囑，為了遺產在法院展開激烈攻防，不過在小女兒也拿出遺囑後，法院依照最後一封遺囑，將房產判給小女兒。