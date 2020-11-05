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拜登得票總數已達6950萬！　有望打破歐巴馬2008年歷史新高紀錄

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▲▼美國前總統歐巴馬（Barack Obama）力挺前副總統拜登（Joe Biden），在大選中拉下川普。（圖／路透）

▲拜登有望打破歐巴馬12年前得票率紀錄。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統大選結果尚未底定，不過此次大選投票率創下新高，不止現任總統川普得票數超越2016年表現，民主黨候選人拜登更獲得超過6950萬張普選票，有望超越前總統歐巴馬在2008年創下的最高得票率紀錄。

美國媒體報導，與2016年大選相比，今年總統大選投票率大幅增加，儘管最終計票結果尚未出爐，但川普目前已經獲得超過6700萬張普選票，超越他2016年勝選時的6300萬張。

至於拜登目前則已經獲得約6950萬張普選票，不僅超越希拉蕊（Hillary Clinton）2016年的6600萬得票數，甚至有可能超過前總統歐巴馬在2008年創下的6949萬8516張普選票最高紀錄。

截至目前，全美還有7個州大選結果尚未有明確結果，其中川普和川普在許多州份得票數都相當接近，例如威斯康辛州拜登得票率49.6％，川普48.9％；密西根州拜登49.7％，川普48.8％。

威斯康辛州選舉委員會先前公布非官方計票結果，顯示拜登以2萬票之差在該州擊敗川普，但由於票數太過接近，川普陣營已經揚言會要求立刻展開驗票程序。

至於關鍵「戰場州」賓夕法尼亞，雖然川普暫時以53.4％的得票率領先對手拜登的45.4％，但由於賓州目前僅僅開出64％選票，還有大批郵寄選票等待清點，因此預期得票率仍會有大幅度波動。

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