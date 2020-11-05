國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

▲川普如果連任成功，會否成為一位獨裁者總統？（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

明朝大思想家王陽明嘗有名言：「人人心中有仲尼」(孔子名丘，字仲尼)。近代以降，台灣名導演李安推出他的代表作《斷背山》後，也曾經說過：「人人心中都有一座斷背山。」

「王聖人」之言，旨在奠基他「致良知|」學說的殿堂，想法未免太過天真浪漫，跟現實世界是有落差的。至於李安的說法，我了解不多，不敢妄言。不過我敢說的是：「人人心中心都有一個有川普。」

川普代表的，是佛洛伊德學說中的「本我」(id)，即人類與生俱來、最原始的、只想滿足本身慾望的自私本能。人類在社會化後，因應社會文化的行為規範和道德期待，形成「超我」(super-ego)的動力，跟「本我」抗衡，最後透過防禦機制「自我」(ego) 進行調控。一旦「本我」的勢力佔了上風，人類自私自利的一面就顯露無遺了。而在最近兩次總統大選中喚醒美國選民心中「本我惡魔」的，正是川普。

活在瘟疫蔓延時的美國選民，被新冠疫情「煞」到的畢竟還是佔少數，但經濟問題和因為「黑人的命也是命」運動所引發的Law and Order(法律秩序)問題，卻是多數美國人都感受得到的。川普的訴求：「經濟變好」與「社會安定」這兩張牌，正好擊中他們心目中這最軟的兩處。

儘管近4年來川普的施政和行事作風有不少爭議甚至可非議之處：例如疫情處理不力、行政不中立、偏袒白人至上主義等，但正如某些政治人物所說的：「有些價值比道德價值更高」。換言之，在「川粉」選民的心中，「本我」戰勝了「超我」。而且，支持川普選民黏著力之高，是美國近數十年來所罕見的，甚至超過了8年前的歐巴馬。之所以如此，是因為川普的強悍作風，誘發了白人選民對法西斯主義的渴望。

所謂「法西斯主義」(Fascism)，是指一種激進的極右派、專制的極端民族主義形式。特點是獨裁權力，強制鎮壓反對派／改革派，追求強大的社會和經濟地位。」在今天是不是聽起來很熟悉？

儘管在二戰時，以美國為首的同盟國是對德、義、日的法西斯軸心國作戰，但當時美國的孤立主氣氛是很濃的。換言之，美國人其實並不那麼討厭法西斯。便何況，川普偏袒的「白人至上主義」，本質上就是一種法西斯！

法西斯的誘人及可愛之處，在於享有「唯我獨尊」，以及「號令天下，莫敢不從」的權勢。雖然今天大多數的國家和人民都說支持自由和民主。但實際上絕大多人追求的是本身的自由、而非他人的自由。民主則意味著需要容忍、妥協和退讓，而這些都是讓人不愉快的。

川普排外、反中、打壓自由派的強悍作風，強化了許多有白人優越感的選民對他的力挺。這也就是為什麼在這兩次總統大選中，支持川普選民的積極性，都比支持希拉蕊或拜登的選民來得高。

事實上，對大多數人來說，法西斯主義無所謂好壞，重點是你是否站在它的對立面。如果你支持的執政一方屬於法西斯，你會是挺Enjoy的。

長期以來被洗腦要支持自由民主的美國選民，對擁抱法西斯的醒覺較晚，但經過強人川普的震聾發聵後，越來越多的美國人醒覺了。但為什麼之前的主流民調在評估選情時都嚴重錯估呢？原因是不少支持川普的選民，心中仍有些許認為自由、民主、平權是政治正確的「餘毒」。所以在受訪時不肯真正表態，即所謂Shy Voters(隱性選民)。不過隨著美國法西斯主義的勃興，未來情形可能有所改變。

目前嚴重分裂的美國大約還有一半的選民是反川普的，或許當中仍有不少人反法西斯。但是，如果川普連任成功，在他強勢領導下，未來的美國會不會變成一個法西斯國家？這將是一個值得深思的問題。