記者林彥臣/綜合報導

關鍵搖擺州威斯康辛與密西根的選情,在一夜之間風雲變色,似乎也能夠從推特的發文感受到川普的焦慮。川普先是在推特上崩潰發文,他們到處在找投票給拜登的人遍及賓州、威斯康辛與密西根,這樣對國家真的很不好。

隨後川普又新發了一條新推文,他們正在努力彌補,盡快讓賓州領先50萬票的優勢消失,同樣的在密西根和其他地區也是。

川普的推特都在暗示,拜登陣營用各種手段灌票的嫌疑。拜登已經確定贏得威斯康辛10票的選人票,16票的密西根州也由拜登逆轉微幅領先當中,所以川普必須固守20票的賓州才能讓選情續命。截至台灣時間5日凌晨1時,拜登選舉人票248票,川普選舉人票213票,當選門檻為270票。

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!