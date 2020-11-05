梅根成首位「干涉美內政」英國皇室成員　川普：我不知她這麼討厭

▲梅根傳完成投票，成首位「干涉美內政」英國皇室成員。（圖／達志／路透社）

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英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）卸下王室職務後搬到美國洛杉磯定居，他們日前打破王室「政治中立」原則，拍攝影片呼籲美國選民踴躍投票，近日更有知情人士指出，梅根已透過郵寄選票的方式完成投票，成為首位「干涉美國內政」的英國皇室成員。

根據英國《太陽報》報導，有知情人士透露，梅根已透過郵寄選票的方式完成投票，「梅根在成為皇室成員之前就已經是美國人了，無論她住在哪裡，她都不會錯過這次選舉的投票。」成為首位在美國大選中投票的英國皇室成員。而過去梅根就曾暗示自己不支持川普，還曾在演講中抨擊過他「不僅厭女還如此直言不諱」。對此，川普表示哈利和梅根的作為就是在鼓勵人們支持拜登，「我不知道她這麼討厭」。

哈利和梅根於9月22日錄製影片，宣傳《時代雜誌》2020年百大影響力人物，強調投票的重要性。不過白金漢宮對此感到擔憂，認為哈利夫妻違反王室「政治中立」原則並發布聲明，「公爵不是現任王室家族成員」，且哈利的言論是「以個人身分發表」。

此外，《浮華世界》引述梅根的閨蜜言論指出，梅根不願放棄美國國籍的原因，就是為了能夠從政，目標直指2024年美國總統大選，這位閨蜜認為，如果梅根和哈利真的放棄了王室頭銜，會認真考慮競選總統。

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