教訓出軌孕妻！綠帽夫揪親友共賞「老婆半裸勾小王」　岳父看傻眼

▲一名飽受老婆婚後偷吃還因此懷孕的綠帽男，向妻子親友公布女方搞小王的影片，現場一陣尷尬又混亂。（圖／翻攝@quimdomenech推特）

圖文／CTWANT

氣炸了！一名人夫最近發現懷孕的老婆婚後偷吃，與小王在暗地搞激情，請律師調查妻子超音波對比懷孕週數，發現老婆肚中的胎兒，有可能不是他的種，氣得找來親朋好友來假開趴，真公布妻子出軌的鐵證，讓女方親友看了一陣尷尬，爆氣追打小王，把對方狂砸猛打到離場。

據瓜地馬拉媒體《SOY502》報導，這名被戴綠帽的人夫，在律師陪同下，美其名是找妻子的親友分享懷孕喜悅，其實是對外界公布老婆的超音波照，其實已經懷孕6個月，並非妻子所述的只有4個月大。

隨後，綠帽人夫又當場放送自己老婆，全身赤裸只圍一條浴巾，與小王一下互相愛撫身體，一下又親密地走出浴室，並當場從看影片的來賓席中揪出小王。懷孕的妻子當場一陣傻眼，急著向老公解釋；而岳父在一旁傻眼又尷尬到不行；而女方其他親友，則是氣到追打小王，不但拿東西狠砸，還把小王打得落荒而逃。

岳父事後表示，他看了影片才知道，原來這名好友為什麼先前常常找自己的女兒，原來兩人早有偷吃跡象；而被揭發婚後出軌，還懷小王種的孕妻，當場尷尬到急著向老公解釋，但這名綠帽男，在揭發完老婆的偷吃小王的惡行後，當場轉身走人。(影片請點我)

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